"Mroczne pożądanie" to nowy hit Netfliksa. Na pewno znacie jego główną aktorkę

Netflix inwestuje w międzynarodowe produkcje. Na platformie odnajdziemy zarówno amerykańskie, belgijskie, niemieckie, jak i polskie produkcje. Ostatnio swoją premierę miała polska adaptacja powieści Harlana Cobena "W głębi lasu", która była hitem na Netfliksie.

Serca widowni na całym świecie podbija teraz emocjonujący serial produkcji meksykańskiej. Thriller "Mroczne pożądanie" opowiada historię mężatki, która podczas weekendowego wyjazdu doznaje całego wachlarza emocji. W rolę Almy wciela się Maite Perroni, którą możecie znać z niejednej telenoweli!

Kim jest Maite Perroni?

Maite Perroni to aktorka i piosenkarka. Urodziła się w Meksyku 9 marca 1983 roku, ma dwóch młodszych braci. Od 2000 roku studiowała w Televisa's Centro de Educacion Artistic. Karierę aktorską rozpoczęła od telenoweli. Zdjęcia do serialu "Zbuntowani" rozpoczęły się w 2004 roku, a Maite wcielała się tam Guadalupe "Lupita" Fernandez. Opera mydlana podbiła serca widzów na całym świecie, a w Polsce emitowaną ją na antenie TV4 od 2007 roku.

Prace na planie "Zbuntowanych" zakończyły się w 2006 roku, a aktorzy wcielający się w bohaterów serialu stworzyli grupę muzyczną. W skład RBD wchodzili: Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann, Christian Chávez. Zespół przez dwa lata działalności wydał 11 płyt w klimacie latino-popu. Rozpadł się w 2006 roku, ale Maite nie porzuciła śpiewania.

W 2008 roku Maite Perroni trafiła do kolejnej telenoweli. "Nie igraj z aniołem". Serial w naszym kraju był nadawany od 2009 roku na antenie Czwórki i cieszył się dużą popularnością. Na potrzeby telenoweli aktorka nagrała utwory: "Este Soledad" i "Separada de ti i Contigo". Później gwiazda trafiła na plan "Mojego grzechu", "Trumfu miłości" czy "Kotki".

Gdy skończyła 30 lat, postanowiła przeprowadzić się do Stanów Zjednoczonych, gdzie nagrała swój solowy album "Eclipse de luna?". Jednak to singiel wydany w 2011 roku podbił listy przebojów w Meksyku i na Kostaryce. Był to utwór "A Partir De Hoy", który aktorka wykonała z Marco di Mauro. Przez kilka lat skupiła się na karierze muzycznej.

Aktorka podejmuje się coraz większych wyzwań. Otrzymuje kolejne propozycje współpracy z platformami streamingowymi. Ostatnio zagrała w serialu komediowym "El juego de las llaves" produkowanym dla Amazon Prime. Występ w "Mrocznym pożądaniu" Netfliksa może przynieść jej jeszcze większy rozgłos. Aktorka przyznała, że rola w serialu była dla niej "powiewem świeżości".

To była wielka szansa. Myślę, że to jeden z najlepszych projektów, w jakie byłam zaangażowana. Dał mi możliwość zrobienia czegoś innego, czegoś, co wyprowadza mnie z mojej strefy komfortu, czegoś, co uważam za bardzo ważne - mówi Perroni.

Prywatnie Maite Perroni jest związana do 2013 roku z chilijskim muzykiem i producentem Koko Stambukiem. Para poznała się przy pracy nad debiutanckim albumem Perroni. Ukochany aktorki jest podobno bardzo zaangażowany w jej karierę muzyczną. Na Instagramie gwiazdy można odnaleźć jej zdjęcia z partnerem.

Maite Perroni Instagram/maitepb

Pamiętacie "Zbuntowanych"?