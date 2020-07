"BrzydUla" wraca na antenę we wrześniu, ale bez Jacka Braciaka. Serialowego Pshemko zagra znany muzyk

"BrzydUla" to kolejny serial, jaki stacja TVN zdecydowała się reaktywować po latach. Trwają prace na planie komedii, którą będziemy mogli oglądać już we wrześniu. Większość aktorów, która występowała w poprzednich sezonach, zgodziła się ponownie zagrać, jednak są również wyjątki, do których można zaliczyć Jacka Braciaka. Aktor nie pojawi się w kontynuacji hitu sprzed lat, a zastąpi go znany muzyk.

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Agata Buzek i Jacek Braciak pozują na ściance. Byli najchętniej fotografowaną parą. Już nikt nie ma wątpliwości, że są razem

Jacek Braciak nie wraca do "BrzydUli"

Początkowo spekulowano, że Jacek Braciak zrezygnował z kontynuowania roli kultowego projektanta Pshemko w serialu ze względu na grającą w produkcji Maję Hirsch. Przypomnijmy, że ta była w związku z Braciakiem przez 12 lat, jednak dwa lata temu para rozstała się. Jak donosi informator serwisu Pudelek, powód odrzucenia roli nie ma nic wspólnego z byłą partnerką aktora.

Nie jest to bynajmniej spowodowane tym, że gra Maja Hirsch, oni nadal są w bardzo dobrych relacjach, wystarczy spojrzeć na Instagram Majki. Kiedy pojawiła się opcja "BrzydUli", Jacek miał już podpisane umowy na fabuły. On teraz gra głównie w filmach - mówi źródło portalu.

Jak już wiadomo, w barwnego projektanta wcieli się Piotr Rogucki, a partnerował mu będzie Rafał Mohr. Myślcie, że temu duetowi uda się przebić rolę Braciaka? Tego dowiemy się z dopiero za kilka tygodni w telewizji.

ZOBACZ: Jacek Braciak został zapytany o związek z Agatą Buzek. Jego odpowiedź? Obszerna, lecz tajemnicza