''Fakty'' TVN od lat ciesz si nies豉bn帷 popularno軼i. Pierwszy odcinek zosta wyemitowany 3 pa寮ziernika 1997 roku i od tamtej pory co wiecz鏎 mo瞠my 郵edzi najwa積iejsze wydarzenia z kraju i ze 鈍iata, informacje polityczne, kulturalne, spo貫czne, a tak瞠 relacje na 篡wo i materia造 korespondent闚. Przez trzyna軼ie lat w studiu przewin窸o si mn鏀two znanych nazwisk. Niekt鏎ych wci捫 mo瞠my podziwia na szklanym ekranie, inni z kolei rozstali si ze stacj i pr鏏uj swoich si w kolejnych projektach. Jedno jest pewne - dziennikarze ''Fakt闚'' tworzyli (a niekt鏎zy wci捫 tworz) jeden z najwa積iejszych i najbardziej opiniotw鏎czych kana堯w informacyjnych w Polsce. Jak program zmienia si przez lata? Kto odszed ze stacji, a kogo wci捫 mo瞠my ogl康a?

Co dzi robi najs造nniejsi dziennikarze Fakt闚 TVN?

Anita Werner

Anita Werner jest zwi您ana ze stacj TVN24 od samego pocz徠ku, czyli od 2001 roku. To w豉郾ie ona prowadzi豉 pierwszy serwis w ca這dobowej informacyjnej telewizji w Polsce. Na antenie TVN24 by豉 gospodyni ''Fakt闚 po po逝dniu'', a tak瞠 ''Fakt闚 po Faktach''. To ona jako pierwsza w 2004 roku poprowadzi豉 g堯wne wydanie wieczornych ''Fakt闚'' w TVN. Okazuje si jednak, 瞠 jest nie do zast徙ienia, poniewa we wrze郾iu ponownie do陰czy豉 do redakcji g堯wnego wydania ''Fakt闚''.

Anita Werner w Faktach fot. Cezary Piwowarski/TVN

Jeszcze przed karier w telewizji informacyjnej dziennikarka pr鏏owa豉 swoich si w produkcjach filmowych i telewizyjnych. Jako siedemnastolatka wcieli豉 si w g堯wn rol w romansie W豉dys豉wa Pasikowskiego pod tytu貫m ''S這dko-gorzki''. W obsadzie znalaz造 si najwi瘯sze gwiazdy polskiego kina, mi璠zy innymi Bogus豉w Linda, Rafa Mohr, Cezary Pazura czy Marek Kondrat.

Anita Werner Filmpolski.pl

Nied逝go p騧niej mogli鄉y j podziwia w popularnym serialu ''Zosta Miss". Po pewnym czasie Anita Werner stwierdzi豉, 瞠 z kinem nawi您a豉 tylko romans, a prawdziw rado嗆 daje jej praca w serwisie informacyjnym. Jak wida wci捫 czuje si spe軟iona w swojej pracy, bo ka盥ego wieczoru przekazuje nam najwa積iejsze informacje.

Kamil Durczok i Anita Werner East News

Kamil Durczok

Kamil Durczok zaczyna karier dziennikarsk w Telewizji Polskiej, jednak po kilkunastu latach wyl康owa w stacji TVN. Od maja 2006 do 10 marca 2015 by redaktorem naczelnym i prowadz帷ym ''Fakt闚''. Przez lata cechowa si wysok kultur osobist, jednak zdanie o brudnym stole, kt鏎e wypowiedzia kiedy w studiu, zapisa這 si z這tymi zg這skami w 鈍iadomo軼i wielu Polak闚. Od tamtej pory dziennikarze w ca貫j Polsce bardziej uwa瘸j na to, czy w kamerze pali si czerwone 鈍iat這.

Kamil Durczok Fakty TVN

Durczok po raz ostatni wyst徙i w programie w lutym 2015 roku. Jego odej軼ie ze stacji wi您a這 si z medialnym skandalem. By造 prowadz帷y ''Fakt闚'' zosta oskar穎ny o mobbing i molestowanie seksualne. Durczok przez wiele lat utrzymywa, 瞠 stawiane mu zarzuty nie maj wiele wsp鏊nego z rzeczywisto軼i. Ostatecznie S康 Okr璕owy w Warszawie uzna, 瞠 zachowanie dziennikarza nosi這 znamiona molestowania. Jaki czas temu zn闚 by na ustach wszystkich, a wszystko dlatego, 瞠 spowodowa kolizj pod wp造wem alkoholu. Wszystko jednak wskazuje na to, 瞠 wyszed na prost, bo szykuje kolejny medialny projekt, kt鏎y wystartuje ju we wrze郾iu.

Zapraszam na pierwsze w wersji video WOLNE (O)S.Y. Ogl康ajcie, komentujcie, udost瘼niajcie - powiedzia.

Niedawno opublikowa nagranie, w kt鏎ym opisa szczeg馧y. Przyzna r闚nie, 瞠 mierzy si z chorob, co odbi這 si r闚nie na jego wygl康zie. Durczok jest wyra幡ie szczuplejszy, a niekt鏎zy zauwa篡li te, 瞠 ma podkr捫one oczy. Niemniej dziennikarz nie zamierza zwalnia tempa i zapowiedzia, 瞠 jego informacje o jego rych造m ko鎍u by造 mocno przesadzone.

Piotr Kra鄂o

Piotr Kra鄂o rozpoczyna karier dziennikarsk w ''Wiadomo軼iach''. Przez lata pracy w telewizji by r闚nie korespondentem w Brukseli, Londynie czy Waszyngtonie. Przygotowywa mi璠zy innymi relacj z dzia豉 bombowych w Londynie w 2005 roku. Od 2016 roku zwi您any jest z grup TVN, gdzie prowadzi program ''Fakty z zagranicy'' w TVN24 BiS. Niedawno odszed z programu ''Dzie Dobry TVN'', kt鏎y wsp馧prowadzi z King Rusin. Obecnie Kra鄂o wr鏂i do korzeni i wykorzystuje swoje umiej皻no軼i, kt鏎e naby przez lata pracy dziennikarskiej. Ju dzisiaj zadebiutuje w roli gospodarza g堯wnego wydania ''Fakt闚''. W tej roli zast徙i Justyn Pochanke, kt鏎a odesz豉 ze stacji po dziewi皻nastu latach.

To wielki zaszczyt do陰czy do tak fantastycznej ekipy, kt鏎 od lat szczerze podziwiam. Wierz, 瞠 to pocz徠ek niezwyk貫j zawodowej przygody i najwspanialszego dziennikarskiego wyzwania - wyzna Kra鄂o w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl

Piotr Kra鄂o mat. pras.

Program z udzia貫m Piotra Kra鄂i wyemitowany zostanie w stacji TVN i TVN24 Bis o godzinie 19:00.

Beata Tadla

Beata Tadla ma na swoim koncie wiele zawodowych wyzwa - zar闚no w telewizji, jak i w radiu. Pierwsze kroki w 鈍iecie medi闚 stawia豉 w Radiu Legnica i nie trzeba by這 d逝go czeka na to, a poszybuje w g鏎. Wsp馧pracowa豉 z kilkoma rozg這郾iami, by w ko鎍u osi捷 w Radiu Zet, gdzie prowadzi audycj ''To w豉郾ie weekend''. Od wrze郾ia 2019 roku jest gospodyni programu ''Zet jak zwi您ki''. Jednak w przesz這軼i by豉 kr鏊ow serwis闚 informacyjnych. Od 2005 do 2012 roku zwi您ana by豉 z TVN24, gdzie prowadzi豉: serwisy informacyjne, ''Fakty po Faktach'', a tak瞠 ''Fakty po po逝dniu''. Przez kilka lat w duecie z Piotrem Marciniakiem prowadzi豉 r闚nie weekendowe wydanie ''Fakt闚'' w stacji TVN. Obecnie mo瞠my podziwia j w programie ''Onet Rano''. Beata rozwija r闚nie karier poza medialn. O tajnikach zawodu rozmawia ze studentami Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Spo貫cznej Uniwersytetu Wroc豉wskiego.

Beata Tadla East News

To tylko niekt鏎zy z dziennikarzy, kt鏎zy pojawili si na antenie stacji TVN. Ka盥y z nich przyczyni si do kszta速owania jednego z najpopularniejszego serwis闚 w kraju. Kto wie, kogo w przysz這軼i zobaczymy w redakcji ''Fakt闚''?

