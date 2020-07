O Marcelinie Zawadzkiej jest w ostatnim czasie wyjątkowo głośno. Gwiazda "Pytania na śniadanie" została oskarżona o oszustwa podatkowe, co mocno zaszkodziło jej wizerunkowi. Pojawiły się nawet pogłoski, że Telewizja Polska chce zakończyć z nią współpracę - najpierw została wysłana na urlop, a teraz jak udało nam się ustalić, nie poprowadzi 11. edycji "The Voice of Poland".

REKLAMA

Zobacz wideo Bednarek do Barona: "Przyganiał kocioł garnkowi, a sam smoli" [fragment The Voice of Poland]

Marcelina Zawadzka straciła pracę w "The Voice of Poland"?

Jak udało nam się dowiedzieć, Miss Polonia 2011 nie będzie współprowadziła zakulisowych relacji podczas odcinków na żywo w 11. edycji "The Voice of Poland". Do tej pory pojawiła się dwóch sezonach - 8. i 10.

Marcelina nie będzie prowadziła kulis "The Voice of Poland". Produkcja jeszcze nie wie, czy ktoś zajmie jej miejsce, ale ma w kim przebierać - donosi informator.

Okazuje się jednak, że są dwie potencjalne kandydatki, które mogłyby zastąpić Zawadzką w roli prowadzącej.

TVP jest bardzo zadowolona z Idy Nowakowskiej, która świetnie sprawdza się w roli gospodyni letnich koncertów w telewizyjnej dwójce, ale jeszcze poważniejszą kandydaturą jest Tamara Gonzalez Perea, która pozytywnie zaskoczyła zarówno widzów jak i szefostwo, prowadząc wiosną "Dance, dance, dance". Z Tomkiem Kammelem stworzyli bardzo zgrany duet.

Napisaliśmy w tej sprawie do rzecznika TVP, jednak nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Jeśli to jednak prawda, Marcela nie powinna bać się o swoją przyszłość. Ponoć zainteresowana jej osobą jest inna stacja telewizyjna. W końcu Zawadzka świetnie sprawdziła się w roli gospodyni "Pytania na Śniadanie".

ZOBACZ TEŻ: Zalewski miał być trenerem w "The Voice of Poland", ale produkcja się wycofała. Zrobił coś, co nie spodobało się TVP [TYLKO U NAS]