Robert Lewandowski i Anna Lewandowska ponad dwa miesiące temu przywitali na świecie swoją drugą córkę - Laurę. Para ma za sobą bardzo intensywny czas, bowiem oprócz opieki nad dzieckiem mieli na głowie sporo zawodowych zobowiązań. Niedawno piłkarz zakończył sezon Bundesligi i Pucharu Niemiec, więc wraz z żoną mogli pozwolić sobie na krótki urlop, który spędzili w Grecji. Mimo że wrócili już do Monachium i wciąż mają wakacje, to nie zamierzają przeleżeć tego wolnego czasu na kanapie. Wręcz przeciwnie, wciąż ostro ćwiczą, co właśnie pokazał Robert na kilku zdjęciach, jakie zamieścił na Instagramie.

Robert Lewandowski ćwiczy w prywatnej "siłowni"

Robert Lewandowski musi dbać o formę zawsze, nawet poza sezonem. Dla polskiego króla strzelców to żaden problem. Jak sam przyznaje, czas spędzony na siłowni to dla niego przyjemność. Wraz z żoną zdarza mu się prowadzić wspólne treningi live, choć zdarza mu się również relacjonować treningi, które odbywa w pojedynkę. Tak było i tym razem, gdy pochwalił się zdjęciem z prywatnej "siłowni", jaką urządził sobie w ogrodzie. Na fotce widzimy, jak Robert Lewandowski bez koszulki ćwiczy na specjalistycznym rowerku.

Mój własny plac zabaw - pisze pod zdjęciem Lewy.

Muskulatura Roberta Lewandowskiego robi wielkie wrażenie. Nie się czemu dziwić. W końcu ciężko na nią pracuje!

