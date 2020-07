Robert Pattison romansuje z mężatką?! Podobno Margot Robbie skradła serce przystojnego aktora

Związki gwiazd od zawsze wzbudzają wielkie zainteresowanie mediów. Wielbiciele postaci z pierwszych stron gazet z wypiekami na twarzy śledzą miłosne perypetie swoich idoli. Podobnie jest w przypadku Roberta Pattisona, który nie zaznał jeszcze szczęścia w miłości. Żaden jego związek nie przetrwał próby i wydawało się, że aktualnie wiedzie samotne życie. Okazuje się, że może być inaczej. Od pewnego czasu coraz głośniej jest o jego romansie z Margot Robbie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że aktorka jest mężatką!

Robert Pattison ma romans z Margot Robbie

Robert Pattison zdobył popularność dzięki udziałowi w ekranizacji wampirzej sagi ''Zmierzch' i rozkochał w sobie mnóstwo fanek na całym świecie. Maślanymi oczami patrzyły na niego nie tylko młode dziewczyny. Aktor podbił również serce koleżanki z planu. Kristen Stewart. Przez kilka lat tworzyli jedną z najgorętszych par show-biznesu, jednak ich związek nie przetrwał próby czasu.Później gwiazdor związał się z FKA Twigs, z którą planował stanąć na ślubnym kobiercu, jednak ich relacja również się rozpadła. Podobnie było w przypadku jego relacji z Suki Waterhouse. W mediach krążą plotki, że jego serce znów jest zajęte. Podobno aktor romansuje z Margot Robbie. Atmosferę podkręca fakt, że od czterech lat jest ona żoną reżysera Toma Ackerley'a.

Aktorzy mieli okazję poznać się już kilka lat temu, jednak podobno zbliżyli się do siebie na planie zdjęciowym filmów o Batmanie. Do tej pory ani Robert, ani Margot, nie odnieśli się do krążących na ich temat rewelacji. Nie wiadomo, czy plotki o romansie aktorów są prawdziwe, ale milczenie tych dwojga tylko dodaje pikanterii całej sprawie.