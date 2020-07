Dawid Narożny kąśliwie komentuje zaręczyny byłej żony. "Może teraz się ze mną dogada i nie będzie robiła problemów"

Magda Narożna i Dawid Narożny przez wiele lat tworzyli duet nie tylko w życiu prywatnym, ale również na scenie. Owocem ich miłości jest córka, która niedawno przystępowała do pierwszej komunii świętej. Niestety rodzinna sielanka skończyła się w zeszłym roku, co skończyło się rozwodem, a także wyrzuceniem Dawida z zespołu Piękni i Młodzi. Byli małżonkowie są już w nowych związkach, jednak do tej pory chętnie kąśliwie komentują się nawzajem w mediach, szczególnie Dawid, który właśnie odniósł się do zaręczyn byłej ukochanej.

Dawid Narożny komentuje zaręczyny byłej żony

Dawid Narożny już w listopadzie przywita swoje drugie dziecko, którego spodziewa się z aktualną partnerką. Życie na nowo ułożyła sobie również Magda, która zaledwie kilka dni temu ogłosiła w "Pytaniu na śniadanie", że jest już po zaręczynach. Ta wiadomość dotarła też do Dawida, który na Instastory zamieścił screen artykułu o zaręczynach byłej żony. Pokusił się również o gratulacje.

Moi drodzy, dostaję od Was wiele wiadomości. Tak, wiem, słyszałem o zaręczynach już w listopadzie i bardzo się z tego powodu cieszę. Gratuluję (przyszłej młodej parze) - czytamy.

Nie obyło się bez złośliwości. Dawid Narożny wypomniał byłej żonie, że ta komplikuje unieważnienie ich ślubu kościelnego.

Może po tych licznych publikacjach 'niemiłosiernie szczęśliwa osoba' zmieni zdanie i w końcu dogada się ze mną i nie będzie robiła problemów w sprawie unieważnienia ślubu kościelnego w trybie skróconym, o które już tyle czasu prosiłem - dodał.

Do tej pory Magda Narożna starała się nie odpowiadać na zaczepki byłego męża. Myślicie, że tym razem zmieni zdanie i odbije piłeczkę?