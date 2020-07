Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan od ponad miesiąca są szczęśliwymi rodzicami małego Henia. Dumna mama chętnie relacjonuje swoje macierzyństwo na Instagramie, a także dzieli się kolejnymi smaczkami z życia prywatnego. Niedawno zamieściła zdjęcie w kostiumie kąpielowym, który nosiła w trakcie zaawansowanej już ciąży. Tym razem opowiedziała o swoich planach powrotu do wymarzonej formy. Jak sama przyznaje, nie zamierza się śpieszyć.

Małgorzata Rozenek wraca do formy po porodzie

Małgorzata Rozenek zabrała najmłodszego syna już na pierwszą show-biznesową imprezę. We wtorek w Warszawie odbyła się uroczysta premiera książki jej przyjaciela Wiktora Krajewkiego, więc nic dziwnego, że na evencie nie zabrakło całej rodziny Majdanów. Małgosia chętnie pozowała do zdjęć z całą rodziną, a także równie chętnie udzielała wywiadów. W rozmowie z reporterką Jastrząb Post opowiedziała o planowanym powrocie do formy. Przyznała, że ma do zrzucenia jeszcze 10 kilogramów.

Jeszcze mam bardzo daleko do swojej formy. Zostało mi spokojnie 10 kilogramów, które muszę jakoś zrzucić. Robię to na spokojnie, połóg jest takim okresem, kiedy nie należy przesadzać - mówiła Małgosia.

Celebrytka dodała, że ćwiczenia zaczyna już od środy. Ze względu na cesarskie cięcie przez pierwsze sześć tygodni nie mogła pozwolić sobie na zbyt duży wysiłek fizyczny.

Jutro zaczynam ćwiczyć. Czekałam na ten dzień bardzo długo i wiem, że od jutra mogę, bo byłam na kontroli. Od jutra mogę ruszać do boju - zapewnia Rozenek.

Małgorzata Rozenek wygląda świetnie, nawet z tymi "ponadprogramowymi kilogramami".