Książę William traci wzrok? Szczere wyznanie następcy tronu zaniepokoiło poddanych

Od kilku lat brytyjska rodzina królewska, a w szczególności życie prywatne jej członków, cieszy się ogromnym zainteresowaniem kolorowej prasy. Nie ma się więc, co dziwić, że niemal każdy donos na temat książąt bardzo szybko wzrasta do rangi newsa na skalę światową. Taka sytuacja miała miejsce chociażby po emisji filmu dokumentalnego "Football, Prince William and Our Mental Health". Tym razem gorący temat to problemy przyszłego króla ze wzrokiem.

Książę William boryka się ze ślepotą?

Głównym bohaterem wspomnianego dokumentu jest książę William. Wnuk królowej Elżbiety II wyznał przed kamerami, że od jakiegoś czasu zakłada okulary podczas czytania swoich przemówień. Co ciekawe, nosząc je nie widzi twarzy w tłumie. To pomaga mu zwalczać brak pewności siebie.

To właśnie pomogło, ponieważ nie widziałem oczu wszystkich. Nie czułem już, że każdy mnie obserwuje - wyjaśnił.

Niewinna wzmianka o okularach wywołała falę przypuszczeń, jakoby następca tronu miał poważne problemy ze wzrokiem. Dziennikarze tabloidu "The National Enquirer" pokusili się o zbadanie tego tematu. Jak twierdzą, książę William może borykać się z pierwszymi objawami ślepoty. Ponoć konsultował się już z najlepszymi okulistami w Wielkiej Brytanii. Pałac królewski nie komentuje problemów księcia ze wzrokiem.

Książę William i księżna Kate z dziećmi Fot. Renata Dąbrowska / Agencja Gazeta

Cóż, na szczęście noszenie koszenie okularów korekcyjnych wcale nie musi oznaczać, że ktoś zacznie ślepnąć. Wydaje nam się, że doniesienia "The National Enquirer" są mocno przesadzone. Zaskoczyło nas jednak wyznanie Williama o tym, że stresują go wystąpienia publiczne. Jak widać, nawet po tylu latach odczuwa tremę. Na swój sposób jest to urocze i czyni go nieco bardziej "normalnym".