Książę William i księżna Kate doczekali się trójki dzieci. Najstarszy z nich - książę George - obchodzi siódme urodziny. Dzięki zdjęciom publikowanym w sieci możemy zobaczyć, jak rozwijają się pociechy książęcej pary. Z okazji święta małego następcy tronu na Instagramie pojawiło się jego nowe ujęcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Dziś to uznani władcy, ale kiedyś byli royal babies

Książę George na nowym zdjęciu

Osoby zarządzające mediami społecznościowymi królewskich rodzin zawsze pamiętają o ich urodzinach. Nie inaczej stało się tym razem. W przeddzień urodzin księcia Georga na Instagramie księcia i księżnej Cambridge pojawiło się zdjęcie małego solenizanta. Chłopiec na udostępnionym zdjęciu uśmiecha się do aparatu. Widać, że bardzo się zmienił!

Książę George Instagram/kensingtonroyal

Pod najnowszym zdjęciem syna księcia Williama nie zabrakło komentarzy. Obserwatorzy składali solenizantowi życzenia i nie mogli uwierzyć, że chłopiec już tak urósł.

Wszystkiego najlepszego dla naszego pierwszego małego księcia, który skradł nasze serca i nie jest już taki mały! Nie mogę uwierzyć, że ma już siedem lat.

Uroczy! Z roku na rok bardziej przypomina swojego tatę! Wszystkiego najlepszego, książę George!

Wszystkiego najlepszego dla najsłodszego chłopca na świecie - pisali internauci.

Książę George, jako pierworodny syn następcy tronu, stoi w kolejce do władzy. Nie wiadomo, jak długo będzie musiał czekać na swoją kolej, bo królowa Elżbieta II panująca od 68 lat, nie zamierza ustąpić ze stanowiska. W linii sukcesji do brytyjskiego tronu znajdują się jeszcze książę Karol i książę William. Póki co, książę George jest trzeci w kolejce.

Siedmiolatek wkrótce ma pójść w ślady swoich przodków i udać się do szkoły z internatem. Przed księżną Kate i księciem Williamem nie lada wyzwanie, ale podobno jeszcze nie podjęli decyzji. Chłopiec miałby uczęszczać do prestiżowej Ludgrove School w Berkshire, której absolwentem jest jego tata i wujek Harry.