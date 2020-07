Katarzyna Pakosińska straciła dwie prace w mediach publicznych. ''Można powiedzieć, że stałam się bezdomna''

Katarzyna Pakosińska przez lata pracowała w Telewizji Polskiej i radiowej Trójce. Niestety w ostatnim czasie w jej życiu zawodowym sporo się zmieniło. Artystka kabaretowa straciła obie posady, co znacząco wpłynęło na jej sytuację finansową. Nie zamierza jednak się załamywać. Już zaangażowała się w kolejny zawodowy projekt.

Katarzyna Pakosińska straciła pracę

Katarzyna Pakosińska znalazła się na życiowym zakręcie. Chociaż na co dzień bawi miliony Polaków, to w ostatnim czasie jej nie było do śmiechu. Wszystko przez to, że straciła finansowe bezpieczeństwo. W rozmowie z Newserią przyznała, że był to dla niej wielki cios. Szczególnie, że zarówno w TVP 2, jak i w Trójce, nauczyła się wszystkiego, co potrzebne jest do pracy w mediach. Mimo to gwiazda zachowała klasę i nie zdradziła przyczyny zwolnienia.

Straciłam swoje dwa medialne domy, w których się wychowywałam i dawały mi doświadczenie. Mówię o telewizyjnej Dwójce i radiowej Trójce. Można powiedzieć, że stałam się bezdomna. Niech to będzie dobrą wróżbą na przyszłość. Zjednoczmy się i nie ustawiajmy, że ktoś jest lepszy czy gorszy. Wszyscy jesteśmy razem - wyznała.

Gwiazda nie zamierza jednak płakać nad tym, co ją spotkało, i już rozpoczęła pracę nad kolejnym projektem. Zostanie prowadzącą wieczorów kabaretowych, które będą odbywały się w nowo otwartej przestrzeni kulturalnej Scena Relax. Pakosińska wierzy, że zmiany są potrzebne, bo pozwalają ludziom poszerzać horyzonty, a także ciągle się rozwijać. Wspomniała również, że brakuje jej dialogu politycznego na najwyższym poziomie. Uważa też, że w polskiej polityce brakuje kobiecego głosu, który mógłby przełamać świat zdominowany przez mężczyzn.

Bardzo tęsknię za klasą, wdziękiem, dyskusją, a przede wszystkim za uśmiechem. Może dlatego, że jestem stuprocentową kobietą, która zachęca do tego, żeby się raczej przytulić, pocałować, dogadać niż iść na udry. Żyjąc na skraju dwóch różnych kultur – polskiej i gruzińskiej, nauczyłam się bardzo wiele. Złym słowem, podniesionym głosem niewiele się osiągnie. Uśmiech, fajna rozmowa i to wszystko posuwa się do przodu tak, jak powinno - wspomniała.

Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie Katarzyna będzie miała same powody do radości. Kto wie, może w przyszłości zwiąże się z polityką? Bez wątpienia byłaby jedną z najbarwniejszych osobowości.

Święto Kielc 21.06.2019, Katarzyna Pakosińska podczas kabaretowej nocy na rynku WOJCIECH HABDAS