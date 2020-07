10 czerwca Małgorzata Rozenek przywitała na świecie Henia. Gwiazda urodziła trzeciego syna, któremu początkowo na imię chciała dać Franciszek. Według naszego informatora w ostatniej chwili zmieniła decyzję i dziś Henryk to jedno z najpopularniejszych imion męskich w Polsce. Gwiazda od ponad miesiąca chwali się zdjęciami z maleństwem. Nie zaskakuje więc, że zabrała go na branżowy event. W Endorfinie Foksal w centrum Warszawy zjawiła się z całą rodziną.

Małgorzata Rozenek zabrała niespełna dwumiesięcznego syna na premierę książki

Gwiazda pojawiła się na imprezie w iście letniej stylizacji. Postawiła na białą spódniczkę i oversize'ową koszulę. Całość uzupełniła torebką od Burberry i kozakami. Ubrała się pod kolor wózka syna.

Małgorzata Rozenek, Henryk Majdan AKPA

Okazuje się, że na premierę książki "Perfekcyjna" zabrała całą swoją rodzinę. W drodze do Pałacyku Zamoyskich fotoreporterzy zrobili Małgorzacie zdjęcia z mężem i starszymi synami, 14-letnim Stanisławem i 10-letnim Tadeuszem. Wszyscy byli ubrani bardzo elegancko i chętnie pozowali do zdjęć.

Małgorzata Rozenek z bliskimi AKPA

Jak widać, Henryk to bardzo grzeczny maluch i sławni rodzice nie mają problemu z tym, by zabrać go na celebrycką imprezę. Podczas wydarzenia Henryk bacznie obserwował wszystko, co działo się dookoła. Nie chciało mu się spać.

