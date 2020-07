Sandra Kubicka zaatakowana przez córkę byłego partnera. Modelka odpowiedziała na zarzuty. Klasa!

Sandra Kubicka nie ma szczęścia w miłości. Modelka była już dwukrotnie zaręczona, jednak do żadnego ślubu nie doszło. Jej ostatni związek wydawał się być jednak idealnym. Gwiazda miała już wybraną suknię ślubną i gdyby nie pandemia, być może byłaby już mężatką. W maju jednak podjęła decyzję, że rozstaje się z Kaiem i wraca do Polski. Publicznie obwiniali się o rozpad związku. Swoje trzy grosze właśnie dorzuciła córka mężczyzny. Sandra opowiedziała z klasą.

Sandra Kubicka odpowiada na zarzuty córki byłego narzeczonego

Ostatnio Kaio Alves Goncalves i Sandra Kubicka nie przebierali w słowach, opisując publicznie swoją relację. Teraz swoje trzy grosze postanowiła wtrącić również córka biznesmena, która ma zaledwie 13 lat. Plejada.pl informuje, że Isabella Goncalves oskarżyła modelkę, że ta nie chciała budować z nią żadnej relacji i "zabierała jej ojca".

Prawda jest taka, że Sandra nigdy nawet nie próbowała zbudować ze mną żadnej relacji. Nie próbowała się do mnie w żaden sposób zbliżyć. Wręcz przeciwnie - zabierała mi mojego tatę, a mnie odtrącała. Obwiniała mojego tatę za to, że już ma córkę i nie mogła pogodzić się z faktem, że ja zawsze przy nim będę - zdradziła córka Kaio, cytowana przez Plejadę.

Nastolatka podkreśliła także, że bardzo cierpiała, widząc "rozdarcie" ojca, który musiał wybierać pomiędzy nią a Sandrą. Dowodem na to miała być nieobecność Kaia na urodzinach Isabelli. Co na to Sandra Kubicka? Modelka nie chciała zostawić słów 13-latki bez odpowiedzi i przysłała Plejadzie komentarz.

Kocham tę dziewczynkę. Mam nadzieję, że u niej wszystko dobrze i jest szczęśliwa. A osobie, która ją wciąga w tę brudną grę - wybaczam. Mam nadzieję, że Isa też jej po latach wybaczy - wyjaśniła.

Nie da się ukryć, że modelka odpowiedziała z dużą klasą! Mamy nadzieję, że biznesmen nie będzie już mieszać córki w medialne pranie brudów.