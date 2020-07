Znamy czwartego jurora programu "The Voice of Poland". Przejdzie z innego show

Już jesienią tego roku pojawi się 11. sezon popularnego muzycznego show emitowanego w Telewizji Polskiej, do którego nagrania ruszą jeszcze w sierpniu. Mowa oczywiście o ''The Voice of Poland''. Choć długo trzymano nas w niepewności odnośnie jury, produkcja właśnie poinformowała, kto zasiądzie w fotelu jako czwarty trener.

Niedawno pisaliśmy o tym, że Edyta Górniak, która powraca do programu po pięcioletniej przerwie, wolałaby po raz kolejny nie współpracować z Justyną Steczkowską, za to chętnie widziałaby się obok kolorowego ptaka polskiej sceny muzycznej, Michała Szpaka.

Czwarty trener "The Voice of Poland" to...

Po tygodniach spekulacji wreszcie ujawniono nazwisko czwartego trenera, a właściwie trenerki programu. Jeszcze niedawno w mediach krążyły pogłoski na temat Beaty Kozidrak. Teraz śmiało możemy je rozwiać. Jak informuje TVP, w fotelu zasiądzie Urszula Dudziak.

Cieszę się bardzo z nowego wyzwania, jakim jest „The Voice of Poland”. Seniorzy w „The Voice Senior” podchodzili do tego programu z dystansem, często z humorem i traktowali swoją obecność w tym programie jako wspaniałą przygodę. Śpiewająca młodzież inaczej traktuje udział w „The Voice of Poland”. Dla wielu jest to pragnienie spełnienia marzeń, zrobienia kariery i osiągnięcia życiowego sukcesu – mówi Urszula Dudziak.

Przypomnijmy, że Urszula była jurorką pierwszej edycji programu "The Voice Senior", który emitowano w grudniu zeszłego roku. Czy sprawdzi się w roli trenerki młodszego pokolenia?

Widzę siebie w tym programie jako osobę, która mając doświadczenie może doradzić, a raczej pomóc w wyszlifowaniu talentu. Kocham ludzi, którzy śpiewają i wiem, że będę bardzo życzliwa uczestnikom tego programu – wyjaśnia nowa trenerka.

Urszuli Dudziak nie można zaprzeczyć doświadczenia. To prawdziwy wzór do naśladowania. Widzimy się we wrześniu!