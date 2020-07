Kanye West to jedna z bardziej kontrowersyjnych postaci światowego show-biznesu. Ostatnimi czasy jest o nim coraz głośniej i to nie za sprawą nowych muzycznych projektów, a zgłoszenia swojej kandydatury na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. To nie żart, a sam zainteresowany ma za sobą pierwszy wiec wyborczy, po którym jeszcze nie opadły emocje.

Kanye West oskarża Kim o próbę ubezwłasnowolnienia

Kilka dni temu Kanye West zorganizował w Południowej Karolinie wiec wyborczy. Ten był o tyle oryginalny, że kandydat na prezydenta USA nie opowiadał wiele o programie wyborczym, ale o własnych doświadczeniach. Poruszył temat aborcji i przy okazji wygadał się, że wraz z Kim Kardashian chcieli usunąć jedną ciążę.

Kontrowersyjne wystąpienie rapera nie spodobało się jego żonie, a także fanom, którzy podejrzewają, że ten był w trakcie mani, która jest konsekwencją choroby dwubiegunowej. Bardzo chaotyczne wpisy, jakie zamieścił następnie na Twitterze, ewidentnie mówią nam, że coś może być nie tak. W jednym z nich poinformował fanów, że Kim Kardashian i Kris Jenner chciały go ubezwłasnowolnić.

Kim chciała, żeby mnie ubezwłasnowolnić. Razem z Kris wysłały tutaj nawet lekarza. - czytamy w jednym z pierwszych wpisów.

Dalej było jeszcze mocniej, bowiem Kanye zwrócił się wprost do swojej teściowej. Raper potwierdził, że to właśnie ona stała za sprzedażą seks taśmy Kim. Zaznaczył również, że nigdy nie pozwoli, aby jego córce przydarzyło się coś takiego.

Kris nie baw się ze mną! Chciałyście mnie zamknąć.

Przysięgam, że matka mojej córki nigdy nie sprzeda jej seks taśmy. Przysięgam, że matka North nigdy nie robiłaby jej zdjęć podczas sesji dla "Playboya". Jestem na ranczu.

Chcecie, to weźcie mnie siłą - pisał wzburzony raper.

Część wpisów została skasowana, jednak wiadomo, że w następnych zwracał się również do znajomych z branży m.in. do Drake'a oraz Anny Wintour, którą uznał za dwulicową. Jedno jest pewne, Kanye West zdecydowanie potrzebuje pomocy i powinien skupić się na swoim zdrowiu, a nie na kandydowaniu na urząd prezydenta. Mamy nadzieje, że uda mu się pomóc.