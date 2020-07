Patricia Kazadi tańczy z rodzeństwem. Wszyscy patrzą na jej przystojnego brata. "Piękne geny macie"

Patricia Kazadi jest obecna w polskim show-biznesie już dobrych kilkunastu lat. Mogliśmy ją zobaczyć już w roli prezenterki, aktorki i piosenkarki. To z pewnością kobieta o wielu talentach. Mimo to zawsze bacznie chroni swojej prywatności, a o jej rodzinie wiemy niewiele. Dlatego niemałym zaskoczeniem był fakt, gdy na Instagramie Patricii mogliśmy zobaczyć jej rodzeństwo. Brat to prawdziwe ciacho!

Patricia Kazadi pokazała rodzeństwo

O rodzinie Kazadi wiadomo tylko tyle, że jej mama jest Polką, natomiast tata pochodzi z Demokratycznej Republiki Konga. Patricia zawdzięcza swoją egzotyczną urodę właśnie takiej mieszance genów. Gwiazda ma rodzeństwo i to aż dwójkę: siostrę oraz brata. Wiedzieliście o tym?

Gwiazda zamieściła wideo na Instagramie, gdzie razem z rodzeństwem tańczą do popularnego utworu. Na początku jest z siostrą, a na samym końcu dołącza ich brat. Bardzo przystojny brat!

Całe wideo możecie zobaczyć poniżej:

Internauci, podobnie jak my, byli zaskoczeni i zachwyceni, co licznie wyrazili w komentarzach. Pojawiła się masa komplementów i pochlebnych słów.

No, że siostry piękne, to wiadomo, ale że do tego duetu taki piękny brat, to nie wiedziałam.

Piękne geny macie!

Co za piękna rodzinka - czytamy w komentarzach.

To się nazywa zgrana rodzinka!

