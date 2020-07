Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner wybrali się rowerami na randkę. Ich powrót to już nie tylko plotki

Magdalena Cielecka przez wiele lat była w burzliwym związku z Andrzejem Chyrą. Niestety relacja pary aktorów nie przetrwała próby czasu. Od tamtej pory media doszukiwały się mężczyzny, który zagościłby w życiu Cieleckiej na dłużej. Nie było to takie łatwe, gdyż sama zainteresowana bardzo oszczędnie epatuje swoim życiem prywatnym w mediach. Od jakiegoś czasu aktorka spotyka się z Bartoszem Gelnerem, który jest jej kolegą po fachu. Niedawno paparazzi przyłapali tę dwójkę na randce.

Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner wybrali się na randkę rowerami

Pierwsze informacje na temat związku Cieleckiej z o 16 lat młodszym Gelnerem wyszły na jaw ponad rok temu. Mimo wszystko aktorka konsekwentnie milczała i nie komentowała medialnych doniesień, jednak regularnie była widywana z Gelnerem. Para wczesną wiosną tego roku rozstała się, jednak już niedługo później zdecydowała dać sobie drugą szansę.

Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner wybrali się na randkę do jednej z warszawskich restauracji, co nie umknęło czujnym oczom fotoreporterów. Na miejsce wybrali się rowerami. No fotkach, jakie zrobili im paparazzi, widzimy, że pomiędzy tą dwójką wciąż mocno iskrzy. Para czule na siebie spoglądała i dużo rozmawiała. Zobaczcie zresztą sami, zerkając do naszej galerii.

