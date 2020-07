Anna Lewandowska chwali się sylwetką po urodzeniu drugiego dziecka. Odsłoniła brzuch. "Kozak forma"

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski przywitali na świecie swoje drugie dziecko. Dokładnie 6 maja na świat przyszła ich młodsza córka Laura. Trenerka nie zwlekała długo i szybko wróciła do pracy, a także do aktywności w mediach społecznościowych. Mimo że sama zainteresowana głośno mówiła o tym, że nie ma parcia na szybki powrót do formy, to już kilka tygodni po porodzie wróciła do ostrych treningów. Efektami chwali się, wrzucając co rusz to nowe fotki. Tak było i tym razem.

Anna Lewandowska pokazuje figurę po ciąży

Anna Lewandowska na kilka tygodni po urodzeniu drugiej córki wróciła na salę treningową. Podczas ciąży trenerka również się nie oszczędzała, więc było jej o wiele łatwiej uzyskać wymarzoną formę sprzed roku. Na Instagramie rozpoczęła swój #FighterChallange, w którym to bacznie relacjonuje treningi, także w towarzystwie męża oraz znanych kolegów i koleżanek z show-biznesu. Pod najnowszym postem na Instagramie Anna Lewandowska poruszyła temat samoakceptacji. Przy okazji trenerka zaprezentowała swój nagi brzuch. Zobaczcie zresztą sami.

Fani są pod wielkim wrażeniem formy trenerki, o czym tłumnie dają znać, komplementując ją w komentarzach.

Kozak forma.

Piękna kobieta, piękna mama i naturalna. Brawa za brzuszek, wszystko idzie wytrenować!

Anka wyglądasz, jak dziewczyna z sąsiedztwa. Czad - czytamy pod zdjęciem.

Trudno się z nimi nie zgodzić. Anna Lewandowska prezentuje świetną formę, jednak akurat tym nie jesteśmy zaskoczeni.