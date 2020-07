Gwyneth Paltrow przez wiele lat była związana z liderem zespołu Coldplay - Chrisem Martinem. Owocem miłości aktorki i muzyka jest dwójka dzieci: 14-letni syn Moses i 16-letnia córka Apple. Gwiazda niespecjalnie chętnie pokazuje się publicznie ze swoimi pociechami, jednak od czasu do czasu zdarza jej się zrobić wyjątek i opublikować wspólne zdjęcie na Instagramie. Tak było i tym razem, gdy pokazała fotkę z córką. Apple to już nastolatka, która do złudzenia przypomina mamę. Zobaczcie zresztą sami.

Gwyneth Paltrow pozuje z córką

Gwyneth Paltrow stara się chronić prywatność swoich dzieci przed prasą. Nie zabiera ich na imprezy branżowe, za to coraz częściej chwali się nimi w mediach społecznościowych. Niedawno pisaliśmy, jak zrelacjonowała 16-urodziny Apple na Instagramie. Teraz pochwaliła się wspólną wakacyjną fotką z córką. Na zdjęciu widzimy, jak obie panie bez makijażu i w samym bikini wylegują się na leżaku.

Lato z moją truskaweczką - pisze aktorka pod postem.

Na pierwszy rzut oka widać, że 16-letnia Apple jest śliczna i odziedziczyła urodę po mamie. Podobnego zdania są internauci, którzy gromko komplementują zarówno aktorkę, jak i córkę.

Apple, jesteś identyczna jak mama.

WOW! Piękne kobiety. Apple to cała Gwyneth.

Wyglądacie jak siostry. Jestem pod wielkim wrażeniem - piszą w komentarzach.

Trudno się z nimi nie zgodzić. Apple Martin to chodząca kopia mamy. Świat modelingu stoi przed nią otworem. Myślicie, że pójdzie w ślady rodziców i również zdecyduje się na karierę w show-biznesie?