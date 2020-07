Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski niespełna rok temu zostali rodzicami. We wrześniu ubiegłego roku na świat przyszła ich córka. Aktorka bardzo szczerze wypowiadała się w mediach na temat trudów macierzyństwa, nie kryjąc, że rola ta zmieniła całe jej dotychczasowe życie. Warnke wielokrotnie powtarzała, że chce chronić wizerunek dziecka i póki co konsekwentnie unika dodawania zdjęć twarzy pociechy. Nie stroni jednak od dzielenia się z internautami spostrzeżeniami na temat wychowywania malucha czy pokazywania, jak spędza z nim czas. Gwiazda zrelacjonowała na Instagramie spacer po parku, zwracając uwagę na wózek córki. Wiemy, jaka jest cena takiego "pojazdu".

REKLAMA

Katarzyna Warnke pokazała wózek córki

Celebryci bardzo często nawiązują współpracę z różnymi markami, reklamując ich produkty w mediach społecznościowych. Szczególnie kwestia ta dotyczy popularnych mam, które mają możliwość prezentowania akcesoriów niezbędnych do zajmowania się dzieckiem. Nie wiemy, czy Kasia Warnke należy do tego grona gwiazd, jednak w ostatnim instagramowym wpisie chętnie pokazała wózek swojej córki, oznaczając producenta. Uczyniła to dyskretnie, publikując fotorelację ze spaceru z malutką.

Kasia Warnke Instagram/ @kasiawarnke

Młoda mama zadbała nawet o dobór odpowiedniej kolorystycznie stylizacji, by dopasować się do odcieni wózka, choć przewrotnie stwierdziła, że to "pojazd" córki zestroił się z jej ubraniem.

Jeżeli wózek, to tylko pasujący do stylizacji, prawda? - czytamy na profilu aktorki.

Kasia Warnke Instagram/ @kasiawarnke

Ile kosztuje wózek, którym pochwaliła się Kasia Warnke. Jego cena oscyluje wokół 900 złotych. To niewiele, biorąc pod uwagę, że niektóre gwiazdy wożą swoje pociecha karocami za kilka, lub kilkadziesiąt tysięcy złotych.