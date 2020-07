Marcela Leszczak i Misiek Koterski znów mogą cieszyć się wspólnym szczęściem. Po krótkotrwałym rozstaniu dali sobie drugą szansę, razem spędzili święta i zajęli się wychowywaniem synka, Fryderyka. Czyżby dopełnieniem ich radości miało być zawarcie związku małżeńskiego? Modelka opublikowała w mediach społecznościowych wymowne zdjęcia, na których widać, jak przymierza suknię ślubną. Fotografie podpisała cytatem z piosenki Moniki Brodki. W sieci zawrzało, a swoje trzy grosze dodał Misiek.

Marcela Leszczak w sukni ślubnej

Takiego widoku nie spodziewał się chyba żaden fan Marceli Leszczak. Kobieta zapozowała do zdjęć w pięknej białej sukni, która ewidentnie wygląda jak ślubna kreacja. W stylizacji nie zabrakło głębokiego dekoltu i odsłoniętych ramion. Jednak największą ciekawość wzbudziła nie tyle prezencja modelki, co sam fakt, że opisała wizytę w salonie sukien dwuznacznym cytatem popularnej piosenki, dodając hashtag #bride, czyli panna młoda. Czy to jakaś zapowiedź i dyskretna informacja?

Jak to szło? 'Żoną miałam być...'? - czytamy na profilu Marceli.

Pod postem nie zabrakło komentarza Miśka Koterskiego, który zasugerował, że ewentualne plany ślubne mogą się w przyszłości spełnić.

Kochanie, może jeszcze będziesz - stwierdził rozbawiony.

Po kilkunastu minutach od dodania zdjęć wpis aktora został skasowany. Może to przypadek, a może para nie chce zbyt dużo zdradzać. Niewątpliwie internauci podłapali temat i służą zakochanym swoją pomocą:

Marcela, może podrzucę Ci mój planner ślubny?

Myślicie, że modelka powiedziała "tak" czy przymierzana suknia to tylko stylizacja do kolejnej sesji zdjęciowej?