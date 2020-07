Mateusz Damięcki dobitnie odpowiedział hejterce, która skrytykowała urodę i wiek jego żony. Ma wsparcie internautów

Mateusz Damięcki i Paulina Andrzejewska tworzą zgrane małżeństwo już od ponad dwóch lat. Choć zakochani konsekwentnie chronią prywatności, czego dowodem może być ukrywany długo ślub, czasami dzielą się z internautami momentami z życia codziennego - pomagają im w tym media społecznościowe. Aktor wyjechał z żoną nad polskie morze i celebruje każdą chwilę spędzoną na plaży, publikując pamiątkowe zdjęcia na Instagramie. Gros internautów doceniło naturalność, która bije z udostępnionych fotografii. Paulina pokazała się na nich bez makijażu, z czułością obejmując męża. Pod wakacyjnym postem pojawiła się jednak nieprzychylna opinia hejterki na temat urody kobiety. Damięcki stanął w obronie żony.

Mateusz Damięcki broni żonę przed internautką

Aktor docenia chwile spędzone nad Bałtykiem w towarzystwie ukochanej. Zarówno Mateusz, jak i Paulina pochwalili się fotorelacjami z wyczekiwanego urlopu. Na instagramowym profilu gwiazdora nie zabrakło zdjęcia z gofrem czy filmików, na których widać rozłożone na plaży parawany. Jednak to ostatni post wzbudził najwięcej emocji i rozgrzał fanów do czerwoności. Urocza i naturalna fotka małżeństwa sprowokowała jedną z internautek do wyrażenia swojej nieprzychylnej opinii o wieku i wyglądzie Andrzejewskiej. Nie trzeba było długo czekać na reakcję Damięckiego.

Masz mało atrakcyjną żonę i wygląda jakoś staro. Czy ona jest starsza od Ciebie? - czytamy.

Mateusz odpowiedział dobitnie, jednak zachował ogromną klasę.

Musisz być bardzo nieszczęśliwym człowiekiem, jeśli poświęcasz swój czas i uwagę na taki komentarz.

Fani wtórowali aktorowi, potępiając zachowanie nietaktownej internautki:

Czy taki komentarz jest w ogóle na miejscu? Czy to według Pani jest miłe? Jak by się Pani poczuła, gdyby do Pani męża ktoś tak powiedział?

Paulina Andrzejewska może być dumna z męża!