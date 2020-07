David i Victoria Beckhamowie przez dłuższy czas przebywali wraz z dziećmi w swojej drogiej posiadłości w Cotswolds. Ze względu na wysokie ryzyko zakażenia koronawirusem nie mogli podróżować i przestrzegali odgórnych zasad bezpieczeństwa. Gdy tylko sytuacja w Wielkiej Brytanii nieco ustabilizowała się, małżonkowie wyruszyli do domu na włoskim wybrzeżu. Nie zabrakło również ich pociech!

REKLAMA

Zobacz wideo Victoria Beckham i jej wakacje z rodziną

Rodzina Beckhamów na wakacjach

Beckhamowie wybrali się na długo wyczekiwane wakacje do słonecznej Italii. Towarzyszyły im również dzieci - Brooklyn, Romeo, Cruz, a także Harper Seven. Nie zabrakło również narzeczonej Brooklyna, 26-letniej Nicoli Peltz. Syn piłkarza oświadczył się partnerce na początku lipca, co odbiło się szerokim echem w mediach. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna jest szalenie zakochany w modelce, bo poprosił ją o rękę po zaledwie dziewięciu miesiącach związku. Od czasów zaręczyn nie pojawiali się publicznie i unikali publikowania zdjęć w mediach społecznościowych.

ZOBACZ TEŻ: Brooklyn Beckham i Nicola Peltz przygotowują się do ślubu. Wyciekły pierwsze szczegóły. Będą dwie ceremonie

Brooklyn Beckham Instagram @brooklynbeckham

Brooklyn zaprezentował jedynie swoje mięśnie na InstaStories, gdzie dodał zdjęcie własnego cienia. Najwyraźniej bawi się na tyle dobrze, że nie korzysta z internetu!

Jak podaje ''Daily Mail'', rodzina przebywa obecnie w południowym regionie Apulli. Do tego urokliwego miejsca przylecieli w zeszłym tygodniu i jak na razie nie zamierzają stąd wyjeżdżać. Nic dziwnego - śródziemnomorskie widoki, pyszne jedzenie i wakacyjne słońce potrafią zawrócić w głowie! Nie wspominając już o pysznych włoskich winach.

Brooklyn Beckham i Nicola Peltz zaręczyli się Fot. Nicola Peltz - Instagram