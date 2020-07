Kasia Kowalska ma za sobą trudny czas. Pod koniec marca opublikowała emocjonalne nagranie, w którym przyznała, że jej córka jest chora. Piosenkarka prosiła wówczas swoich słuchaczy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i szczególną ochronę. Wszyscy zastanawiali się, co dolega Oli, która przebywała w ciężkim stanie w szpitalu w Londynie. Podejrzewano również, że została zakażona koronawirusem. Gwiazda przez długi czas nie komentowała medialnych doniesień, co tylko podsyciło ciekawość fanów. Dopiero niedawno potwierdziła, że choroba jej córki nie ma nic wspólnego z COVID-19. Od tamtej pory minęło już sporo czasu, jednak obie panie nie miały jeszcze okazji się spotkać.

Kasia Kowalska tęskni za córką

Ostatnie miesiące były dla Kasi Kowalskiej emocjonalnym rollercoasterem. Jej córka, Aleksandra Julia Yoriadis, przez kilka tygodni przebywała w szpitalu. Wszyscy życzyli młodej dziewczynie szybkiego powrotu do zdrowia i wyrażali wsparcie. Internauci zarzucili jednak piosenkarce hipokryzję i manipulowanie mediami, co sama zainteresowana skomentowała w charakterystyczny dla siebie sposób. Dopiero niedawno w rozmowie z magazynem ''Pani'' wyznała, że jej córka walczyła z adenowirusem.

Wszystko wskazuje na to, że stan zdrowia Oli wraca do normy, a młoda kobieta z dnia na dzień czuje się coraz lepiej. Na początku maja wyszła ze szpitala i co jakiś czas publikuje zdjęcia w mediach społecznościowych. Jednak Kasia i Ola jeszcze się nie spotkały. Plany pokrzyżowała im sytuacja na świecie, a także fakt, że wciąż wiele lotów zostaje odwołanych. Chciała przylecieć do Polski, jednak lekarze byli temu przeciwni. Menadżer artystki zdradził szczegóły w rozmowie z ''Party''.

Ola chciała przyjechać do Polski, ale lekarze zabronili jej podróżować i zalecili spokój oraz rehabilitację po przebytej chorobie - wyznał Marcin Durczak.

Oficjalnie nie wiadomo, kiedy mama i córka się spotkają. Piosenkarka nie chce udzielać komentarza w tej sprawie, ale znajomy rodziny w rozmowie z dwutygodnikiem zdradził, że planują wspólne wakacje w sierpniu. Obie mają nadzieję, że do tego czasu sytuacja na świecie się ustabilizuje.

Być może w sierpniu jej stan polepszy się na tyle, że będzie mogła z Kasią pojechać na urlop. Chciałaby uciec gdzieś za granicę – zdradził informator.

Mamy nadzieję, że spotkają się jak najszybciej!