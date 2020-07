Sandra Kubicka została wykładowczynią. Będzie uczyć młode dziewczyny, jak zostać modelką. Cena kursu zwala z nóg

Sandra Kubicka zaczęła niedawno nowy etap w życiu. Po wielu latach opuściła słoneczne Miami i zamieszkała w Warszawie. Sporo zmieniło się również w jej życiu uczuciowym. Modelka rozstała się ze swoim narzeczonym Kaio i odnalazła szczęście u boku nowego partnera. Wszystko wskazuje na to, że wreszcie odnalazła szczęście, bo nieustannie rozwija też swoją karierę. Prowadzi kurs w szkole modelek, a jego cena może przyprawić o zawrót głowy.

Sandra Kubicka uczy, jak zostać modelką

Sandra Kubicka rozpoczęła karierę w modelingu jeszcze jako nastolatka. Już od najmłodszych lat doskonale wiedziała, co chce osiągnąć i nie bała się o to zawalczyć. Od tamtej pory co chwilę pojawia się na okładkach magazynów, a także możemy ją podziwiać w kampaniach reklamowych. Niedawno stworzyła własną linię perfum, jednak nie zapomina o modelingu. Gwiazda wykłada w szkole modelek i przekazuje tajniki tego zawodu dziewczynom, które również marzą o tym, by spróbować swoich sił w tej branży. W programie pięciodniowego kursu nie brakuje wielu interesujących warsztatów. Dziewczyny, które wezmą udziałw kursie przejdą warsztaty z pozowania, robienia makijażu, pracy przed kamerą, chodzenia po wybiegu, a także budowania własnej marki w mediach społecznościowych.

Premiera perfum Sandry Kubickiej Kapif

Nie zabraknie również innych znanych nazwisk, bo swoją wiedzą podzieli się również Karolina Pisarek. Organizatorzy zapewniają, że to świetny sposób, by poznać tajniki pracy w branży. Przy okazji można nawiązać nowe znajomości, a także skupić się na samorozwoju. Ile kosztuje taka przyjemność? Niemało, bo koszt pięciodniowego wyjazdu kosztuje 3600 złotych. W cenie pięciodniowy nocleg w luksusowym hotelu, wyżywienie, ubezpieczenie, zdjęcia z sesji, e-booki, a także kosmetyki.