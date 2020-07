Kanye West ze łzami w oczach mówił o aborcji. Namawiał Kim Kardashian, aby usunęła pierwszą ciążę

Kanye West i Kim Kardashian doczekali się gromadki dzieci. Wychowują wspólnie czwórkę pociech o wyjątkowych imionach: 7-letnią North, 4-letniego Sainta, 2-letnią Chicago i rocznego Sainta. Celebrytka urodziła pierwszą dwójkę, zaś przy kolejnych dzieciach para zdecydowała się na pomoc surogatki. Muzyk zapowiedział, że zamierza kandydować na prezydenta Stanów Zjednoczonych, a w niedzielę 19 lipca miał swoje pierwsze przemówienie. Rozpoczynając kampanię, wypowiedział się na temat aborcji.

Kanye West o aborcji

Muzyk podczas niedzielnego wystąpienia w Karolinie Południowej poruszył temat niewolnictwa, aborcji i religii. Podczas spotkania w Exquis Event Center w North Charleston Kanye starał się zakwalifikować do głosowania w tym stanie jako kandydat niezależny. Przechadzał się po scenie bez mikrofonu i w kamizelce z napisem "ochrona". W czasie przemowy West poruszył temat usuwania ciąży. Wyznał, że jego ojciec usiłował nakłonić jego matkę, aby dokonała aborcji.

Moja mama uratowała mi życie. Ojciec chciał, żeby mnie usunęła... Moja mama uratowała mi życie, nie byłoby Kanye Westa, jeśli mój ojciec nie byłby tak zajęty - krzyczał kandydat na prezydenta.

Kanye i Kim znają się bardzo długo, jednak romantyczną relację nawiązali w 2012 roku. W pewnym momencie celebrytka poinformowała muzyka, że jest z nim w ciąży. Pierwotnie artysta się ucieszył.

Pamiętam, jak moja dziewczyna zadzwoniła do mnie, krzycząc i płacząc. Byłem wtedy raperem i myślałem, że chodzi jej o moje byłe dziewczyny. Ona powiedziała "Jestem w ciąży". Ja powiedziałem "Tak!", a potem "O nie" - wspominał Kanye West ze sceny.

Para zastanawiała się nad usunięciem ciąży. West ze łzami w oczach wyznał, że omal nie zabił swojego dziecka.

Prawie zabiłem swoje dziecko - mówił muzyk.

Kanye West Lauren Petracca Ipetracca / AP / AP

Kim płakała przez niemal trzy miesiące i razem z Kanye zastanawiała się, czy ma urodzić. Zakupiła nawet tabletki poronne. Według kandydata na prezydenta Bóg zakazał mu usuwać dziecko. Zadzwonił do przyszłej żony i oświadczył:

Będziemy mieć dziecko!

15 czerwca 2013 roku na świecie pojawiła się pierwsza córka Kim Kardashian i Kanye Westa, North West. W październiku tego samego roku Kanye oświadczył się matce swojego dziecka. Kilka miesięcy później para stanęła na ślubnym kobiercu we Florencji. Artysta wyznał, że jeśli po tym przemówieniu Kim będzie chciała się z nim rozwieźć, to i tak docenia ją za to, że urodziła jego córkę.

Więc nawet gdyby moja żona miała się ze mną rozwieść po tym przemówieniu, urodziła North, nawet jeśli nie chciałem. Postawiła się i ochroniła dziecko.

Muzyk podczas wystąpienia powiedział, że nie jest przeciwny aborcji, ale chce nagradzać kobiety, które decydują się na zatrzymanie dziecka.