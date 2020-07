Justyna Żyła schudła 12 kilogramów. "Pomógł" jej w tym stres

O Justynie Żyle znów jest głośno. Celebrytka ponownie zapewniła sobie rozgłos wspominając rozwód z Piotrem. Ostatnie dni minęły byłym małżonkom na publicznym praniu brudów. W swoim oświadczeniu Justyna zapewniła, że kończy już ten temat, jednak okazuje się, że konsekwencja nie jest jej mocną stroną. Niedługo później pokazała na Instagramie, jak rwie zdjęcia z byłego męża. Potem raz jeszcze nawiązała do zakończonego małżeństwa.

REKLAMA

ZOBACZ: Justyna Żyła udostępniła rozmowę Piotra Żyły z córką. Obraził w niej byłą żonę? "Jaka ona brzydka"

Justyna Żyła chwali się tym, że schudła

Justyna Żyła jest świadoma siły mediów społecznościowych. To w dużej mierze właśnie dzięki emocjonalnym wpisom na Instagramie udało jej się dostać do show-biznesu. Celebrytka regularnie udziela się w social mediach, a po dwóch latach dobrze wie, jak zainteresować innych swoją osobą. Tym razem padło na odchudzoną sylwetkę.

Była żona Piotra Żyły zawsze była szczupła i mogła pochwalić się nienaganną sylwetką. Ostatnio wyznała jednak na Instagramie, że schudła 12 kilogramów. Do zdjęcia, na którym pokazuje brzuch dołączyła wymowny opis.

-12 kg. Dwie ciąże, stres. Nie jest źle! - czytamy.

Justyna Żyła Instagram/justynazyla

Czyżby w ten sposób chciała zasugerować, że zgubiła kilkanaście kilogramów przez nerwy związane z niełatwą sytuacją rodzinną? Bardzo możliwe. Obawiamy się tego, że Justyna jeszcze długo będzie wracała do tematu rozwodu. Życzymy jej jednak, by tak jak zapowiedziała, zamknęła "stare życie" i ruszyła do przodu.