Dorota Szelągowska śmieszkuje na Instagramie w samym bikini. "Nie wyszłam na tym zdjęciu korzystnie"

Dorota Szelągowska w show-biznesie pojawiła się już dawno, bo jeszcze pod koniec lat 90'. Już wtedy prowadziła wiele programów telewizyjnych, jednak dopiero kilka lat temu jej kariera nabrała rozpędu. Od 2014 roku prowadzi własne programy o dekorowaniu wnętrz w TVN Style, co ugruntowało jej pozycję w mediach. Dekoratorka jest również bardzo aktywna na Instagramie, gdzie oprócz kulis swojej pracy, zdarza jej się również relacjonować życie prywatne. Tak było i tym razem, gdy zamieściła zdjęcie w bikini.

Dorota Szelągowska w bikini

Dorota Szelągowska wróciła do pracy, więc ma o wiele mniej czasu na odpoczynek. W nawale pracy znalazła jednak jeden dzień wolnego, który zdecydowała się spędzić dzień nad wodą z koleżanką. Przy okazji pochwaliła się zdjęciem z bikini, dzięki któremu możemy zobaczyć też jej tatuaże. Co ciekawe, sama zainteresowana nie do końca jest zadowolona z ujęcia.

Może i nie wyszłam na tym zdjęciu korzystnie, ale całkiem prawdziwie :) mamy 24 godzinne wakacje z @marikaolimpia przed zdjęciami do #totalneremontyszelągowskiej... - czytamy pod postem.

Fani nie zawiedli i pod postem zostawili całą masę komplementów pod adresem obu pań.

Jesteś wspaniała! Ten szczery uśmiech mówi więcej niż tysiąc słów.

Wyglądają obie Panie przepięknie.

Jak nastolatka - zachwalają w komentarzach.

Podzielacie ich entuzjazm?