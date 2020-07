Karolina Pisarek idzie jak burza! Modelka zarobi pół miliona w nowej kampanii [TYLKO U NAS]

Karolina Pisarek od lat obecna jest w polskim show-biznesie. Sławę przyniósł jej program ''Top Model'', gdzie udowodniła, że doskonale radzi sobie w modelingu. Dotarła do finału i chociaż nie wygrała, to wciąż jest o niej głośno. Co chwilę pojawia się w kolejnych kampaniach reklamowych i bierze udział w pokazach mody. Nie zabraknie jej również na szklanym ekranie. Gwiazda otrzymała angaż do kolejnej edycji modowego show. Jednak to nie wszystko. Niedawno podpisała intratny kontrakt z jedną z marek!

REKLAMA

Zobacz wideo Karolina Pisarek chce być sławniejsza niż Julia Wieniawa? Zatrudniła prywatnego kierowcę!

Karolina Pisarek wystąpiła nowej kampanii reklamowej

Karolina Pisarek nawet na chwilę nie zwalnia tempa. Modelka nieustannie rozwija karierę i nie ma czasu na nudę. Zwyciężczyni ''Ameryka Express'' niedawno kupiła apartament w Warszawie, jednak nie zabawiła w nim zbyt długo, bo wpadła w wir pracy. Niedawno podpisała kolejny kontrakt reklamowy. I to nie byle jaki! Modelka została twarzą butów marki DeeZee. Mimo zagrożenia cała ekipa poleciała na sesję zdjęciową do Paryża. Efekty zobaczymy już jesienią, a w naszej galerii możecie zobaczyć przedsmak. Widoki są piękne, jednak całą uwagę skradła Karolina. Nic dziwnego, że została okrzyknięta ''najpiękniejszą twarzą świata''. Spójrzcie sami.

Jak donosi nasz informator, Karolina za udział w sesji zdjęciowej dla DeeZee otrzyma okrągłą sumkę.

Nieoficjalnie mówi się, że kontrakt jest wart pól miliona złotych - zdradził informator.

Wygląda na to, że nadchodzące miesiące będą dla Karoliny wyjątkowo aktywne. Już jesienią zobaczymy ją jako prowadzącą ''Top Model'', a to z pewnością nie koniec nowości. Pozostaje nam czekać na kolejne projekty z jej udziałem i pogratulować rozwijającej się w zawrotnym tempie kariery!