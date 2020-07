Media zwróciły uwagę na Izabellę Łukomską-Pyżalską, kiedy to dwie dekady temu wystąpiła w sesji dla polskiej i amerykańskiej wersji magazynu "Playboy". Od tego czasu sporo się zmieniło jej życiu. Izabella jest matką szóstki dzieci, a przez pewien czas była prezeską zespołu piłkarskiego KS Warta Poznań. Na Instagramie zachwyca nie tylko urodą i ciałem. Dzieli się też z fanami zdjęciami swojej rodziny. Rodzina Pyżalskich wybrała się na wakacje, a Izabella pokazała zdjęcia swojej gromadki.

Izabella Łukomska-Pyżalska pokazała dzieci

Bizneswoman wraz z dziećmi i mężem udała się do Grecji. Tam z całą rodziną aktywnie spędzają czas na żaglach i odwiedzają greckie wyspy. Na ostatnim zdjęciu modelka zapozowała wraz z pociechami i mężem na wyspie Kitnos. W opisie publikacji napisała, że ludzie różnie reagują na to, że jest matką szóstki dzieci. Jednocześnie stwierdziła, że jest jej przykro, że dziś duże rodziny to rzadkość.

Szóstka dzieci. Ostatnio coraz częściej spotykam się z ogromnym zdziwieniem i niedowierzaniem, że mam aż szóstkę dzieci. Ludzie nam gratulują, wypytują... Za granicą chyba nawet bardziej niż w Polsce. Miłe to, ale też przykre, że rodziny wielodzietne to obecnie tak ogromna rzadkość - napisała Izabella Łukomska-Pyżalska.

Pod publikacją nie zabrakło komentarzy. Obserwatorzy Łukomskiej-Pyżalskiej życzyli jej rodzinie udanego urlopu. Pojawiły się też skrajne głosy na temat posiadania dużej liczby pociech.

Duża rodzina jest wspaniała, ale w tych czasach mało kogo stać na gromadkę dzieci...

Zawsze serce mi się raduję, widząc waszą cudną gromadkę i bardzo żałuję ze mam tylko 4.

Podziwiam, ale nie zazdroszczę - pisali internauci.

Jest pewne. Przy szóstce dzieci nie ma mowy o nudzie.