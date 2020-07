Kuba Wojewódzki dobrze wie, jak skupić na sobie uwagę mediów. Dziennikarz od kilku miesięcy podsyca plotki o nowym romansie. Początkowo jego instagramowe posty wskazywały na to, że być może ponownie związał się z Anną Muchą. Okazało się jednak, że gwiazda "M jak miłość" ma już innego partnera.

To nie zniechęciło jednak Kuby do wrzucania kolejnych dwuznacznych zdjęć do sieci.

Kuba Wojewódzki pochwalił się nową partnerką?

Nie od dziś wiadomo, że Kuba Wojewódzki ma słabość do młodszych od siebie kobiet. Dziennikarz spotykał się między innymi z Anną Muchą i Renatą Kaczoruk. Od rozstania z modelką Wojewódzki znacznie bardziej pilnuje prywatności. Co prawda regularnie daje do zrozumienia, że nie jest singlem ale też nie upublicznia wizerunku swojej nowej partnerki. Do tej pory pokazał światu między innymi jej zgrabne nogi.

Tym razem samozwańczy król TVN-u poszedł o krok dalej i zamieścił na swoim instagramowym profilu zdjęcie nagiej kobiety. Czy to właśnie jego partnerka? To pozostaje słodką tajemnicą Kuby. Obok zmysłowego zdjęcia Wojewódzki zostawił enigmatyczny podpis.

Tajemnica życia leży w poszukiwaniu piękna... - czytamy.

Trzeba przyznać, że zdjęcie jest bardzo odważne. Nie ma się wiec co dziwić, że internauci ochoczo zabrali się za komentowanie. Przeważają zachwyty i drobne żarty.

Piękny kostium. Szukam takiego.

Teraz Ty pokaż nam się w takim wydaniu.

Kuba, kto ci robił zdjęcie?

Tym razem obyło się bez seksistowskich komentarzy i bardzo dobrze. W końcu nie ma nic złego w pokazywaniu piękna ludzkiego ciała.