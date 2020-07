Ślub księżniczki Beatrice i włoskiego dewelopera długo stał pod znakiem zapytania. Przez sytuację panującą w kraju, Beatrice musiała zmienić plany weselne. Miała być huczna impreza, jednak postawiono na skromną uroczystość w posiadłości ojca panny młodej, księcia Andrzeja. Pałac Buckingham pokazał zdjęcia z ceremonii.

Księżniczka Beatrice wyszła za mąż

Para zorganizowała niewielką uroczystość w Królewskiej Kaplicy Wszystkich Świętych, na terenie posiadłości księcia Andrzeja i Sarah Ferguson w Royal Lodge, w Windsor Great Park. Na Facebook'owej stronie rodziny królewskiej pojawiły się gratulacje i zdjęcia z uroczystości.

Gratulujemy księżniczce Beatrice oraz Edoardo Mapellemu Mozziemu! Para złożyła przysięgę małżeńską podczas prywatnej ceremonii w Królewskiej Kaplicy Wszystkich Świętych w Royal Lodge, w Windsor Great Park, w piątek 17 lipca. Księżniczka Beatrice oraz Edoardo Mapelli Mozzi świętowali w gronie najbliższej rodziny - czytamy na Facebook'u rodziny królewskiej.

Na przyjęciu było zaledwie 30 osób, czyli same najbliższe osoby. Podczas ceremonii nie zabrakło królowej Elżbiety II oraz księcia Filipa, u boku których nowożeńcy zostali sfotografowani.

Początkowo ślub księżniczki Beatrice miał się odbyć 29 maja w Kaplicy Królewskiej w Pałacu św. Jakuba. Po zaślubinach weselnicy mieli udać się na przyjęcie do królowej Elżbiety, w ogrodzie pałacu Buckingham. Ze względu na bezpieczeństwo gości oraz pary młodej rodzina królewska musiała zmienić plany.

Księżniczka Beatrice to starsza córka księcia Andrzeja i Sarah Ferguson. Na co dzień stara się wieść "zwyczajne" życie, z dala od oficjalnych wydarzeń w rodzinie królewskiej. Pojawia się tylko na najważniejszych uroczystościach. Ma 31 lat. Jej wybranek to 34-letni Edoardo Mapelli Mozzi. Pracuje jako deweloper we Włoszech. Mężczyzna ma już jedno dziecko z poprzedniego związku.

Nowożeńcom raz jeszcze życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!