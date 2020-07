Pomimo ostatniego kryzysu spowodowanego niewiernością Justina Timberlake'a, muzyk i jego żona, Jessica Biel, nie zdecydowali się na rozstanie. Wręcz przeciwnie. Jak podają zagraniczne media, para powitała na świecie drugie dziecko. To dość zaskakująca wiadomość, zwłaszcza że Biel nie dawała poznać po sobie, że jest przy nadziei. Timberlake także nie puszczał pary z ust.

Justin Timberlake i Jessica Biel mają drugiego syna

Jak donosi Daily Mail, 38-letnia aktorka urodziła chłopca na początku tego tygodnia. Obecnie dochodzi do siebie po porodzie w towarzystwie męża, 5-letniego syna, Silasa, i matki, Kimberly Conroe.

Zarówno Justin Timberlake, jak i Jessica Biel, są bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Jego instagramowe konto śledzi blisko 60 milionów osób, a jej 9. W ostatnich miesiącach oboje rzadko wrzucali jednak do sieci swoje prywatne zdjęcia. Wiele wskazuje na to, że w ten sposób chcieli zataić przed światem drugą ciążę. Sprytnie unikali też paparazzi. Bardzo możliwe, że od marca przebywają w swojej posiadłości w stanie Montana. To właśnie wtedy Timberlake po raz ostatni pokazał swoją żonę na Instagramie. Na zdjęciu Biel stoi jednak zbyt daleko, żeby dostrzec ciążowe krągłości. W marcu musiała być już mniej więcej w połowie ciąży.

Gwiazdy nie skomentowały jeszcze doniesień mediów. Ich rzecznicy prasowi także milczą. Nie powinno to jednak nikogo dziwić. Na przestrzeni lat Justin Timberlake i Jessica Biel dali się poznać jako osoby, które bardzo strzegą swojej prywatności. Mimo że ich syn Silas ma już 5 lat, to również bardzo rzadko pojawia się na instagramowych profilach swoich sławnych rodziców.

Nie pozostaje nam nic innego, jak pogratulować powiększenia rodziny.