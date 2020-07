Anna Lewandowska na początku maja tego roku urodziła drugą córkę - Laurę. Trenerka po porodzie szybko wróciła do pracy jak, również do mediów społecznościowych, gdzie bacznie relacjonuje swój powrót do wymarzonej formy. Od czasu do czasu zdarza jej się również publikować rodzinne zdjęcia z mężem i córkami. Tak było i tym razem, gdy pochwaliła się fotorelacją z wesela.

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski na weselu

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski sobotni wieczór spędzili na przyjęciu weselnym. Obydwoje zamieścili wspólne zdjęcie na Instgaramie, na którym to możemy zobaczyć ich wieczorne stylizacje. Piłkarz postawił na klasyczny garnitur, a trenerka na krótką sukienkę w groszki z bufoniastymi rękawami projektu Magdy Butrym. Całość stylizacji dopełniła oryginalną jasną torebką.

Fani jak zwykle nie zawiedli i gromko komplementowali wspólne zdjęcie pary.

Moja ulubiona para show-biznesu. Bogaci, a jednak tacy normalni. Pozdrawiam.

Ale śmieszna torebka.

Świetnie się na was patrzy. Pięknie wyglądacie, życzę wam udanej zabawy - piszą pod zdjęciem.

Anna Lewandowska na Instastory dodała również kilka zdjęć z przyjęcia, jednak naszą uwagę najbardziej zwraca to, na którym jej mąż trzyma na rękach ich niespełna trzymiesięczną córkę Laurę. Jak się okazuje, Lewandowscy zdecydowali się zabrać dzieci na przyjęcie. Zobaczcie zresztą sami.

Robert Lewandowski instagram.com@annalewandowskahpba

Uroczy obrazek?

