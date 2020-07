Paula Tumala prezentuje odważne zdjęcie swojego ciała po urodzeniu bliźniaczek. "Nadal się go wstydzę"

Wiele gwiazd tuż po urodzeniu dziecka stara się jak najszybciej wrócić do formy sprzed ciąży. Nie każdej z nich się to udaje, co nie jest niczym nadzwyczajnym. W końcu figura nie jest najważniejsza, a ślepe dążenie do osiągnięcia wymarzonej sylwetki może odbić się nawet na zdrowiu kobiety. Niedawno pisaliśmy o Małgorzacie Rozenek, która pokazała się w bikini po ciąży. Teraz przyszedł czas na Paulę Tumalę. Modelka zamieściła odważne zdjęcia swojej sylwetki i przyznała, że się jej wstydzi.

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Paula Tumala pozuje w sukni ślubnej! Tak efektownej kreacji dawno nie widzieliśmy. Projektantka zdradziła datę ceremonii

Paula Tumala pokazała odważne zdjęcie po ciąży

Paula Tumala niedawno urodziła bliźniaczki. Modelka bardzo chętnie relacjonuje swoje macierzyństwo w sieci, więc fotka w bikini po ciąży była jedynie kwestią czasu. Co ciekawe, zdjęcie, jakie zamieściła, prezentuje jedynie jej brzuch, na którym jak sama twierdzi, jest wiele niedoskonałości. Tumala nie ukrywa, że nie akceptuje swojej sylwetki.

(...) Długo zastanawiałam się nad tym zdjęciem, czy je wrzucić, tutaj. Jest kontrowersyjne, wiem o tym – ale o to mi właśnie chodziło, aby zwrócić Twoją uwagę. Przede wszystkim na jeden problem wśród kobiet, szczególnie mam. Jak wiele kobiet po ciąży, wstydzi się własnego ciała ? Ile kobiet zakrywa swoje niedoskonałości pod ubraniem? Jestem jedną z Was! Jako była modelka od zawsze krytykowałam się, za swój wygląd. Dzisiaj to ciało akceptuje, ale nadal się go wstydzę... - czytamy pod postem.

W dalszej części postu modelka zaznacza, że figura jest dla niej teraz najważniejsza. Zdecydowanie najwięcej szczęścia dają jej córki. Internauci bardzo aktywnie komentowali zdjęcie i jednogłośnie pisali, że Paula Tumala wygląda dobrze i nie powinna się przejmować takimi drobnostkami.

Ważny wpis. Dziękuję za te słowa, ja też nie jestem już idealna.

Wyglądasz super. Przecież dopiero co urodziłaś bliźnięta.

Podziwiam za odwag. Kobiece ciało nie zawsze przypomina okładkę z magazynu - piszą pod zdjęciem.

W 100% się z nimi zgadzamy!