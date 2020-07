Mama Meghan Markle spotkała się z Archim. To ich pierwsze wspólne zdjęcie od ponad roku

Na początku roku Meghan Markle i książę Harry zszokowali cały świat swoją decyzją o rezygnacji z obowiązków i przywilejów członków rodziny królewskiej. Ich postanowienie było również niemałym zaskoczeniem dla samej królowej Elżbiety II, jednak ci jak postanowili, tak też zrobili. Już w marcu oficjalnie odeszli z brytyjskiego dworu. Przeprowadzili się do Kanady, jednak szybko przenieśli się stamtąd do słonecznego Los Angeles, gdzie mieli znaleźć więcej spokoju, a także mieć większy kontakt z mamą Meghan - Dorią Ragland. Babcia księcia Archiego ma szansę widywać wnuka o wiele częściej niż dotychczas, więc nic dziwnego, że chętnie z tego korzysta. Niemiecki tabloid opublikował ich wspólne zdjęcie z ogrodu.

Mama Meghan Markle bawi się z księciem Archiem

Gdy Meghan Markle i książę Harry mieszkali w Londynie, mama byłej księżnej bardzo rzadko widywała swojego wnuka, ponieważ odwiedzała Londyn bardzo sporadycznie. Wydawałoby się, że po przeprowadzce do USA wszystko się zmieni, jednak na początku roku na przeszkodzie stanęła pandemia koronawirusa. Mimo że ta się nie skończyła, to Doria Ragland już regularnie odwiedza córkę i oczywiście wnuka. Na oficjalnym Instagramie Meghan i Harry'ego na próżno szukać ich wspólnych zdjęć, jednak niezawodni paparazzzi uchwycili ich wspólne chwile, co opublikował jeden z niemieckich tabloidów. Na zdjęciu widzimy mamę Meghan, która bawi się z Archiem w ogrodzie. Zobaczcie zresztą sami.

Myślicie, że już niedługo Meghan i Harry sami pokażą więcej zdjęć z babcią Archiego?