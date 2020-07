Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan od dobrych kilku lat starali się o drugie dziecko. Niechętnie opowiadali o tym w mediach, jednak jak tylko aktorce udało się zajść w ciążę, szybko poinformowała o tym fanów na łamach jednego z magazynów. Od tamtej pory ciążowy brzuch aktorki jest jednym z bardziej ekscytujących tematów w polskim show-biznesie. Kolejne zdjęcia, jakie zamieszcza Barbara Kurdej-Szatan, tylko podgrzewają gorąca już atmosferę. Na najnowszych fotkach możemy zobaczyć już nagi ciążowy brzuch gwiazdy. Na pierwszy rzut oka widać, że poród zbliża się wielkimi krokami.

Barbara Kurdej-Szatan w ciążowej sesji zdjęciowej

Barbara Kurdej-Szatan już pod koniec wakacji urodzi swoje drugie dziecko. Jak do tej pory udało się ustalić, aktorka spodziewa się syna, jednak nie zdradziła jeszcze, jak planuje go nazwać. Co więcej, przyznała, że imię dla drugiej pociechy wybierze jej 8-letnia córka Hanna. Aktorka chętnie relacjonuje oczekiwanie na przyjście na świat drugiego dziecka. Często zamieszcza zdjęcia z ciążowym brzuchem. Tym razem pochwaliła się efektami sesji zdjęciowej, na której prezentuje swoje krągłości w całej okazałości.

Fani nie zawodzą i gromko komplementują gwiazdę w komentarzach pod postem, podobnie jak jej koleżanki z branży.

Jeju, aż zatęskniłam za tym stanem, jak Cię zobaczyłam. Piękna Mama - napisała Olga Kalicka.

Boska - dodała Anna Mucha.

Szatany rulez! Super fota! A Ty piękna - dopisała Anna Dereszowska.

Cóż, trudno nam się z tym nie zgodzić! A wam jak podobają się nowe zdjęcia Barbary Kurdej-Szatan?