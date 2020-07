Agnieszka Dygant pozuje na plaży z mamą. "Ale fajne dziewczyny". Mają taki sam uśmiech

Agnieszka Dygant należy do tego grona polskich gwiazd, które chronią życie prywatne przed blaskiem fleszy. Również w mediach społecznościowych była do tej pory wyjątkowo zachowawcza. Jednak coś się zmieniło podczas tegorocznych wakacji. Zaczęło się od opublikowania zdjęcia z Beatą Ścibakówną i fotki w bikini. Teraz aktorka poszła o krok dalej i pokazała internautom swoją mamę. Ale są do siebie podobne!

REKLAMA

Agnieszka Dygant pokazała mamę

47-latka od kilku dni wypoczywa nad polskim morzem. Aktorka od jakiegoś czasu regularnie ćwiczy, a wysportowaną sylwetką chwali się na zdjęciach w kostiumie kąpielowym. Tym jednak razem nie pokazała świetnej figury, a swoją mamę.

Panie pozują obok siebie, a Agnieszka czule przytula matkę. Obie mają założone okulary przeciwsłoneczne, ale i tak widać, że są do siebie bardzo podobne. Spójrzcie tylko na te uśmiechy!

Wakacje z mamą - napisała krótko aktorka.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Agnieszka Dygant zajada się obiadem w piżamie i przy okazji pokazuje swój domek na wsi. "Ale to zdjęcie ma klimat"

Pod zdjęciem matki i córki pojawiło się wiele komentarzy. Wszystkie były oczywiście bardzo pozytywne. Nawet gwiazdy były zachwycone wspólną i radosną fotografią.

Piękna mama - stwierdziła Anna Kalczyńska.

Ale fajne dziewczyny - dodał Janusz Chabior.

Piękne kobiety. Cudownego czasu razem - napisała Viola Piekut.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Agnieszka Dygant rzadko pokazuje siostrę, ale tym razem zrobiła wyjątek. Natalia jest od niej siedemnaście lat młodsza

Zobacz wideo Co się stało, gdy Dygant spotkała inne gwiazdy?

Czekacie na więcej zdjęć z wakacji Dygant? My jak najbardziej!