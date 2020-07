Demi Moore śmiało można nazwać "gwiazdą z prawdziwego zdarzenia". Na przestrzeni lat Amerykanka zapewniła sobie popularność nie tylko głośnymi rolami filmowymi ("Uwierz w ducha", "Niemoralna propozycja"), ale też ciekawym życiem prywatnym. Gwiazda była trzykrotnie zamężna. Co prawda w ostatnich latach o dokonaniach zawodowych Moore jest nieco ciszej, ale to może się niebawem zmienić. Aktorka wcieliła się w jedną z głównych ról w nowym serialu science-fiction "Brave New World".

REKLAMA

Demi Moore stałą się blondynką

Instagramowy profil Demi Moore śledzi blisko dwa miliony osób. Ostatnio aktorka wrzuciła do sieci zdjęcie przedstawiające Lindę, czyli jej najnowsze aktorskie wcielenie. Jak się okazuje, na potrzebę roli gwiazda przeszła totalną metamorfozę i przefarbowała włosy na blond. W takim wydaniu chyba jeszcze jej nie widzieliśmy.

Nowa fryzura Demi Moore to szok dla jej fanów. Póki co zdania są podzielone.

Och, nie...

Nie podobasz mi się w blondzie.

Boska.

Wyglądasz świetnie - czytamy w komentarzach.

Cóż, zmiana jest ogromna. Sami mieliśmy początkowo niemały problem z rozpoznaniem aktorki. Czy blond jej pasuje? Tragedii nie ma, ale chyba jednak wolimy Demi Moore w jej naturalnych, ciemnych włosach.