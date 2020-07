Na początku czerwca Andrzej Strzelecki wyznał, że choruje na nieoperacyjnego raka płuc i oskrzeli. Stan zdrowia aktora wymagał leczenia w USA. Przykra wiadomość poruszyła sympatyków i studentów serialowego doktora Koziełło-Kozłowskiego. Pomoc zaoferowało nawet Ministerstwo Zdrowia, o czym pisaliśmy jeszcze dzień przed jego śmiercią. Niestety nie zdążył podjąć leczenia. Andrzej Strzelecki zmarł 17 lipca nad ranem. Miał 68 lat.

Śmierć Andrzeja Strzeleckiego poruszyła środowisko artystyczne i nie tylko. Wiele gwiazd pożegnało aktora w mediach społecznościowych. Wśród nich Marta Żmuda-Trzebiatowska, Artur Barciś i Mateusz Damięcki.

Andrzej Strzelecki napisał piosenkę

Choć większość osób kojarzy Andrzeja Strzeleckiego z aktorstwem, to był on człowiekiem wielu talentów. Prawdziwa artystyczna dusza. Na kilka godzin przed jego śmiercią do sieci trafiła piosenka zatytułowana "Zapalniczka". Utwór zaśpiewała Karolina Piwosz, z kolei za muzykę odpowiedzialny jest Marek Stefankiewicz. Warstwa liryczna to zasługa samego Andrzeja Strzeleckiego. W czwartek 16 lipca córka aktora, Joanna Strzelecka-Żylicz, zamieściła link do piosenki na swoim profilu na Facebooku.

Kochani, przyjdzie taki dzień, że każdy będzie chciał znać Karolinę Piwosz - a ja już ją znam. Karolina, dziękuje za piękne wykonanie piosenki Taty i Marka. Jesteś cudowna - dopisała.

Utworu możecie posłuchać TUTAJ.

Trzeba przyznać, że tekst piosenki chwyta za serce. Poniżej przytaczamy go w całości.

Jest słowo czyste, mocno brzmiące

W którym nadzieja nie utonie

Piękne jak wszystkie wschody słońca

Słowo „płomień”

Dopóki płonę płomieniem - mam znaczenie

Dopóki słowo rozpalam - jestem

Gdy jestem niesie mnie fala

I w tym uniesieniu stać mnie na żar i na gesty

Ze mną jest ciepło i jasno

Przez chwilę, przez moment, teraz

Bo gdy mi przyjdzie zgasnąć - umieram

Gdy z każdą chwilą tracę siłę

To nie jest miłe

Gdy powolutku się oddalam, spalam.

Zostaje ze mnie tylko śmieć, bezużyteczny

A ja bym chciała mieć w sobie ogień wieczny

Lecz to marzenie, to pragnienie

Jak wszystko moje zniknie, spłonie

Zostanę własnym niespełnieniem

Andrzej Strzelecki nie żyje

Andrzej Strzelecki był wybitnym aktorem. Przez dwie kadencje sprawował również funkcję rektora Akademii Teatralnej w Warszawie. Polskim telewidzom był świetnie znany z roli dr. Tadeusza Koziełło-Kozłowskiego, w którego wcielał się w telenoweli "Klan" nieprzerwanie od 1997 roku. Zagrał również między innymi w ekranizacji książki "W pustyni i w puszczy" oraz filmie historycznym "Bitwa Warszawska 1920".