Anna i Robert Lewandowscy to jedna z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Oboje ciężką pracą osiągnęli sukces i nie bez powodu o majątku sportowej pary mówi się w mediach od lat. Robert Lewandowski znajduję się w czołówce najlepszych piłkarzy na świecie. Natomiast jego żona, Anna, może pochwalić się przedsiębiorczym umysłem, a wiele kobiet inwestuje w prowadzone przez nią treningi, by odzyskać wymarzoną formę. Jednak piłkarska murawa i ćwiczenia fitness to nie jedyne źródło dochodu sportowców. Robert zarabia krocie między innymi na Instagramie. Oprócz tego inwestuje między innymi w produkcję kawy. Jednak ostatnia inwestycja piłkarza wielu zaskoczyła. Piłkarz zainwestował w nową restaurację.

Robert Lewandowski zainwestował pieniądze w restaurację

Koszt restauracji na Mazurach w Giżycku szacowany jest na 71 mln złotych. Jednak ponad połowa z nich, aż 41 mln to dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt wykonają cztery firmy w tym spółka Nowe Mazury 8, w której piłkarz ma udziały. Budowa rozpocznie się już we wrześniu.

Dodatkowo restauracja będzie na swój sposób niezwykła. Jak czytamy na portalu WP Sportowe Fakty, budynek ma znajdować się na platformie umieszczonej na jeziorze. Na miejscu będzie można zjeść świeżo wyłowione ryby i przyrządzić samemu danie pod okiem szefa kuchni.

Technologicznie jest to trudna inwestycja, ponieważ restauracja będzie budowana w jeziorze na platformie stałej, palowanych filarach. Jest to wyzwanie, ponieważ wszelkie budowle hydrotechniczne są dużo trudniejsze i obarczone ryzykiem większym niż budowla lądowa. Jednak z tego, co mi przekazano, podmiot budujący jest doświadczony, więc nie powinno być problemów z wykonaniem. Harmonogram powinien być utrzymany - powiedział Wojciech Iwaszkiewicz dla portalu WP.

Nic dziwnego, że rodzina Lewandowskich zdecydowała się zainwestować w projekt właśnie na Mazurach. Ania i Robert bardzo cenią to miejsce i często wyjeżdżają do swojej willi oddalonej 60 km od Giżycka.