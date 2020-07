To koniec Bajmu? Plany Beaty Kozidrak mogą przekreślić przyszłość legendarnego zespołu

Beata Kozidrak to bez wątpienia niekwestionowana gwiazda polskiej sceny muzycznej. Chociaż pierwsze kroki w branży stawiała jeszcze jako nastolatka, to wciąż wzbudza wielkie zainteresowanie, a na jej koncertach nieustannie pojawiają się tłumy. Wygląda na to, że piosenkarka zamierza rozwijać karierę pozamuzyczną. Co na to jej koledzy z zespołu?

Beata Kozidrak porzuci zespół Bajm?

Zespół Bajm funkcjonuje na rynku muzycznym od 1978 roku. Nazwę utworzono od pierwszych liter imion członków grupy (Beata, Andrzej, Jarosław i Marek). Chociaż na przestrzeni lat skład zespołu uległ zmianie, to liderką wciąż jest Beata Kozidrak. Nawet rozstanie z mężem, Andrzejem Pietrasem, nie odbiło się negatywnie na kultowej grupie. Wpłynąć na jej istnieje może jednak pandemia. Nie musimy dodawać, że to znacząco wpłynęło na sytuację muzyków. Odwołano koncerty, zamknięto studia i zrezygnowano z muzycznych festiwali.

Na szczęście Beata Kozidrak nie zamierza spocząć na laurach. Gwiazda ma ręce pełne roboty. W wolnym czasie zabrała się za pracę nad nowym albumem, a także napisała książkę. Jak donosi ''Super Express'' piosenkarka otrzyma za nią kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jednak to nie wszystko. Beata Kozidrak zatroszczyła się również o relacje z fanami i skrupulatnie zaplanowała plany koncertowe, gdy tylko będzie można znów występować. Jednak nie z muzykami Bajmu.

''Super Express'' podaje, że Kozidrak skompletowała nowy zespół, a także menadżera. Przypomnijmy, że dotychczas tę funkcję pełnił były mąż piosenkarki, Andrzej Pietras. Ich drogi zawodowe nie rozeszły się nawet po prywatnym rozstaniu. Co więcej, Beata podczas koncertów z nowym składem będzie mogła wykonywać największe przeboje Bajmu. Nie wiadomo jednak, jak rozwiąże kwestie z kolegami z zespołu.