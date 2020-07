TVN interesuje się Marceliną Zawadzką i Tomaszem Kammelem? "Stacja stawia na zmiany" [TYLKO U NAS]

W ostatnim czasie w telewizji TVN wiele się dzieje. Szczególnie jeżeli chodzi o popularną śniadaniówkę "Dzień Dobry TVN". Nie tak dawno widzowie mogli przywitać nową parę prowadzących: Paulinę Krupińską i Damiana Michałowskiego. Jednak na tym zmiany się nie zakończyły. Ostatnio Kinga Rusin zamieściła wpis, w którym zasugerowała, że Piotr Kraśko odchodzi z śniadaniówki. Producenci jeszcze nie skomentowali tej sprawy. Co będzie dalej?

Zmiany w "Dzień dobry TVN". Produkcja chce zatrudnić nowych prowadzących?

Podobno stacja TVN interesuje się dwójką prowadzących z konkurencyjnego programu "Pytanie na śniadanie". Chodzi bowiem o Marcelinę Zawadzką i Tomasza Kammela. Redakcji Plotka udało się zdobyć komentarz od osoby ściśle związanej z produkcją. Wiemy, co planuje stacja.

TVN stawia na zmiany. Wiosną do ekipy „Dzień dobry TVN” dołączyli Paulina Krupińska i Damian Michałowski, których widzowie bardzo polubili. Władze stacji również są zadowolone ze współpracy z tą parą i uważają, że należy urozmaicać obsadę.

Dowiedzieliśmy się, że TVN poważnie myśli nad kandydaturą Marceliny Zawadzkiej, o której w ostatnim czasie jest bardzo głośno. Przypomnijmy, że obecnie jest osobą oskarżoną za oszustwa skarbowe, fałszowanie faktur i pranie brudnych pieniędzy. Postępowanie jest w toku.

Na korytarzach stacji coraz częściej słyszy się, że TVN jest zainteresowany prowadzącymi „Pytania na śniadanie”. Marcelina Zawadzka świetnie sprawdziła się w roli dziennikarki. Ponadto w TVN-ie mogłaby współpracować ze swoją przyjaciółką, Pauliną Krupińską. Jej reputacja w TVP po ostatnich oskarżeniach niestety ucierpiała, więc nie może w pełni czuć się bezpiecznie.

Stacja walczy również o Tomasza Kammela, który od lat związany jest z Telewizją Polską. TVN robi wszystko, by go do siebie przekonać.

Tomkiem TVN zainteresowany był już jakiś czas temu. Ponoć w TVP wypomina mu się, że nie udziela się politycznie. W TVN-ie nie musiałby ukrywać swoich poglądów.

Jak na razie, żadne oficjalne decyzje nie zostały podjęte. Z niecierpliwością na nie czekamy.