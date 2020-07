"BrzydUla". Jest zmiana w obsadzie. W rolę Beatki Cieplak wcieli się nowa aktorka

"BrzydUla" wraca na ekrany po ponad 10 latach. Już tej jesieni wielbiciele serialu obejrzą dalsze losy Uli Cieplak (Julia Kamińska) i Marka Dobrzańskiego (Filip Bobek). W kontynuacji "BrzydUli" nie zabraknie obsady sprzed kilkunastu lat. Widzowie będą mogli zobaczyć Violettę (Małgorzata Socha) i Sebę (Łukasz Garlicki). Jednak wiadomo już, że będzie na pewno jedna zmiana w obsadzie. Chodzi bowiem o siostrę Uli Cieplak, Beatkę, którą 12 lat temu grała Kalina Janusiak. W nowej odsłonie zagra ją Nel Kaczmarek.

Kim jest Nel Kaczmarek?

Nel Kaczmarek to 20-letnia aktorka, która jest kursantką Warszawskiego Studium Aktorskiego. Jak podaje portal Plejada, w tym roku podchodzi do egzaminów aż do trzech szkół aktorskich. Rolę Beatki Cieplak zdobyła, wygrywając casting.

Zdaję do trzech szkół aktorskich, na każdej zależy mi tak samo. Nie mam wymarzonej, w której chciałabym się znaleźć, ale będę starała się dostać za wszelką cenę. Ważne jest dla mnie wykształcenie i szkolenie warsztatu aktorskiego. Egzaminy odbywają się już niedługo, więc intensywnie się teraz przygotowuję - powiedziała w rozmowie z Plejadą.

Nel Kaczmarek wyznała także, że obawia się porównania do poprzedniczki, Kaliny Janusiak, która w wieku ośmiu lat zagrała Beatkę. Nie ukrywa, że jest to dla niej wyzwanie.

Boję się porównań, to nie jest łatwe zadanie, ale cieszę się, bo lubię wyzwania! Mam nadzieję, że podołam, a fani polubią nowy, zbuntowany image Beatki, bo taka właśnie będzie. Beatka pokaże pazury i będzie miała wiele barwnych historii, jednak na razie nie mogę zdradzić szczegółów. Jeśli chodzi o obsadę, to wcześniej miałam już okazję pracować z Filipem Bobkiem, bo spotkaliśmy się na planie serialu "W rytmie serca". Z Julią Kamińską poznałyśmy się dopiero kilka dni temu i myślę, że już się polubiłyśmy, nasze postacie dobrze ze sobą pracują i fajnie dopełniamy się energetycznie. Julia pewnie myśli podobnie - dodała.

Nel Kaczmarek prywatnie

Nel poza aktorstwem interesuje się tańcem, akrobatyką i jazdą na nartach. Rola Beatki nie jest jej debiutem. Mogliśmy ją zobaczyć w takich serialach jak "Storyline", "Rojst", "W rytmie serca" czy "Motyw". Dodatkowo zagrała też w filmie "1800 gramów". Aktywnie prowadzi konto w mediach społecznościowych, gdzie zebrała już prawie 2 tysiące obserwujących.