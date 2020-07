Rodrigo Alves w mediach jest znany głównie jako "Żywy Ken". Mężczyzna przeszedł ponad sto operacji plastycznych, aby jak najbardziej upodobnić się do lalki. Jak się później okazało, to nie koniec jego przygód z chirurgiem. Na początku roku ogłosił, że jest gotowy, aby zmienić płeć. Zdążył powiększyć sobie piersi, usunąć jabłko Adama, a także złagodził rysy twarzy. Jakby było mało zaskoczeń, to "Żywy Ken" w jednym z najnowszych wywiadów zadeklarował, że chce założyć rodzinę.

Żywy Ken chce mieć dziecko

Rodrigo Alves był gościem programu "The Morning", w którym to przyznał, że już funkcjonuje jako kobieta. Co więcej, zdradził też, jakie nowe imię sobie wybrał.

W mediach społecznościowych widnieję jeszcze jako Rodrigo, ale dzisiaj oficjalnie się to zmieni. Od dzisiaj mam na imię Jessica - mówił dumny.

W mediach społecznościowych już nie ma śladu po Rodrigo. Teraz już możemy oglądać Jessikę Alves. W dalszej części rozmowy Jessica dodała, że musi przejść jeszcze trzy operacje, aby poczuć się jak prawdziwa kobieta. Co więcej, zapowiada, że chce założyć rodzinę.

Najpierw muszę pokochać samą siebie. Ale chciałabym mieć dziecko. Wyobrażam sobie siebie w roli matki, u boku mężczyzny, który mnie pokocha - zapowiada Jessika.

Myślicie, że uda jej się znaleźć odpowiedniego mężczyznę, aby założyć z nim rodzinę?

