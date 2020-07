Marta Kaczyńska podobnie jak większość córek byłych prezydentów Polski nie udziela się zbytnio w mediach. To powoduje, że zainteresowanie wokół niej samej i jej rodziny rośnie jeszcze bardziej. Bratanica prezesa Prawa i Sprawiedliwości nie powinna się jednak dziwić, jej życie prywatne nie należy do nudnych. Kaczyńska ma za sobą dwa nieudane małżeństwa, a kolejny ślub odbył się niespełna dwa lata temu (29 lipca będzie świętować rocznicę). Z trzecim mężem prawniczka ma syna. Ostatnio wybrała się z nim na sopocką plażę. My patrzymy jednak na figurę Kaczyńskiej. Ale forma!

Marta Kaczyńska przyłapana przez paparazzi na plaży w Sopocie

Marta Kaczyńska korzysta z pięknej pogody i w wolny słoneczny dzień wybrała się z synem na sopocką plażę. Miała na sobie kolorowy stanik i krótkie dżinsowe szorty. Uwagę zwraca jej sylwetka. Córka zmarłej tragicznie pod Smoleńskiem pary prezydenckiej jest bardzo szczupła i aż trudno uwierzyć, że ma za sobą trzy ciąże. Ciekawe, czy ćwiczy z Anną Lewandowską, czy z Ewą Chodakowską?

Marcie towarzyszył syn, który cały czas stawiał babki z piasku. Widać, że świetnie się bawił i spędził z mamą cudowne popołudnie.

