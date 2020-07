Na początku lipca media obiegła smutna informacja. W wieku 86-lat odeszła Zofia Karpiel-Bułecka, macocha Sebastiana Karpiela-Bułecki, a babcia Stanisława. Była niezwykle barwną postacią i to ona zajęła się wychowywaniem wokalisty zespołu Zakopower, gdy jego mama wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Na pogrzebie zjawiło się wiele osób, w tym Kayah.

Kayah wspiera Sebastiana Karpiela-Bułeckę

Kayah poznała macochę Sebastiana na początku ich związku. Od tego czasu zajmowała ważne miejsce w jej życiu, o czym czytamy w tygodniku "Na Żywo":

Ja ją bardzo pokochałam za dowcip, za dystans do siebie i za witalność. Wydawało się, że przeżyje nas wszystkich. Wiadomość o jej odejściu wciąż jest dla mnie abstrakcyjna, tak trudno się z tym pogodzić. Nie wiem, co teraz będzie z Zakopanem. Nazywałam ją Babciulką i dla mnie była kwintesencją Zakopanego - powiedziała na pogrzebie.

Jak podaje tygodnik, po uroczystości podeszła do byłego partnera i mocno go przytuliła. Złożyła mu kondolencje oraz szepnęła coś do ucha. Nie wiadomo jednak, co takiego mu powiedziała.

Pogrzeb Zofii Karpiel-Bułeckiej East News

Kayah i Sebastian Karpiel-Bułecka - związek

To jej pierwszej artysta przedstawił nową partnerkę, z którą związał się w 2005 roku. Rozstali się cztery lata temu, a jako podawali zbyt dużą presję mediów, jaką odczuwali. Kayah nie chciała, żeby ludzie mówili o nich głównie przez pryzmat związku i oceniali początkującego wokalistę tylko na tej podstawie, a nie talentu, jaki posiada. Choć nie mieli ze sobą później zbyt ciepłych stosunków, to piosenkarz namówił ją do wybudowania domu w Kościelisku, gdzie mieszka. Kayah wcześniej nie bywała w nim często, jednak z czasem się to zmieniło. Jak widać teraz ich stosunki są poprawne i przyjacielskie.