Przed Małgorzatą Kożuchowską i Miśkiem Koterskim kolejne aktorskie wyzwanie. Ta znana dwójka wcieli się bowiem w małżeństwo Gierków. Prace na planie ruszą ponoć 27 lipca, ale do sieci już wyciekły zdjęcia gwiazd po charakteryzacji.

Misiek Koterski zagra Edwarda Gierka, a Małgorzata Kożuchowska jego żonę

Małgorzata Kożuchowska przez naprawdę długi czas starała się zerwać z łątką serialowej pani Mostowiak. Choć nie do końca się udało i ludziom na ulicy zdarza się zwrócić do aktorki "Hanka", ma za sobą kolejne świetne role. Po odejściu z "M jak miłość" zagrała w "Rodzince.pl", "Prawie Agaty", "Drugiej Szansie", czy "Motywie". Teraz przyszedł czas na trudniejsze wyzwanie. Gwiazda będzie musiała cofnąć się w czasie i wcielić się w żonę Edwarda Gierka, Stanisławę. Główną rolę zagra Misiek Koterski.

Już 27 lipca na Śląsku ruszają zdjęcia do najnowszego filmu produkcji Global Studio - „GIEREK”. Przed Michałem Koterskim pojawiła się szansa na rolę życia. Zobacz metamorfozę, jaką przeszedł aktor. Jest pierwsze zdjęcie transformacji - czytamy w opisie posta Global Studio na Facebooku.

Choć charakteryzacje aktorów są bardzo ciekawe, opinie internautów są mocno podzielone.

Postać ciekawa jak i biografia, ale Misiek Koterski to nijak pasuje do tej roli.

Kożuchowska się nie nadaje. Chyba że przytyje 20 -30 kg. Pani Gierkowa była pokaźną kobietą...

Piękna i wysoka Kożuchowska w roli Stasi... To będzie ciekawe!

Wydaje mi się, że właśnie [Misiek] świetnie się nada do tej roli. Brawo.

Cóż, my również jesteśmy bardzo ciekawi końcowego efektu. Warto dodać, że ponoć Koterski specjalnie przytył do roli aż 15 kg! Już w czerwcu zapozował do zdjęcia z Kożuchowską i kolegami po fachu - Rafałem Zawieruchą, Antonim Pawlickim, Maurycym Popielem, Mikołajem Roznerskim, którzy prawdopodobnie również zagrają w filmie "GIEREK".

