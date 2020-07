Kylie Jenner po rzekomej kłótni z matką postanowiła odpocząć na ekskluzywnych wakacjach, wybierając się razem ze straszą siostrą Kendall oraz najbliższymi do Canyon Point. Celebrycka rodzina zatrzymała się w luksusowym hotelu nieopodal Kanionu Antylopy na ziemi Navajo. Obszar ten uznawany jest przez wielu rodowitych mieszkańców za "ziemię świętą", dlatego jakikolwiek wyraz braku szacunku do wspomnianego terenu jest mocno krytykowany w sieci. Ofiarą hejtu padła sama Kylie Jenner, która pozowała tam w dość skąpej stylizacji. Gwiazda wystąpiła w pomarańczowym bikini i zaprezentowała swoje wdzięki, prężąc się do zdjęć, które później udostępniła na Instagramie. Internauci ostro zareagowali!

Kylie Jenner pozuje półnago na "ziemi świętej"

Celebrytka ewidentnie podpadła rodzimym mieszkańcom Canyon Point. Przede wszystkim według internautów pokazała brak szacunku względem gloryfikowanych przez nich terenów, eksponując swoje półnagie ciało na udostępnionych w mediach społecznościowych fotografiach. Dodatkowo fani gwiazdy zwrócili uwagę na jej lepszy status społeczny i możliwość przemieszczania się po terenach zamkniętych z racji szerzącej się pandemii. Niesprawiedliwość mocno poruszyła użytkowników Instagrama.

Nie mogę wrócić do domu, do mojej ziemi, bo testy na COVID-19 u tak wielu mieszkańców wychodzą pozytywne. Ale Kylie może wjeżdżać i wyjeżdżać, jak gdyby nic.

Kylie Jenner pokazała brak szacunku, jadąc na wakacje do ziemi Navajo, pomimo publicznych ogłoszeń z prośbą do turystów, by nie korzystali z hotelowych rezerwacji. Cóż! Jej chole*ne zdjęcia były ważniejsze niż nasza suwerenność - czytamy w komentarzach pod postem celebrytki.

