Paulina Krupińska namalowała kolejny obraz. Jest nieco tajemniczy. Prawdziwa z niej artystyczna dusza

Paulina Krupińska od kilku miesięcy sprawdza się w nowej roli. Miss Polonia w marcu została prowadzącą programu "Dzień Dobry TVN" i nie da się ukryć, że w telewizji czuje się jak ryba w wodzie. Jednak jakiś czas temu poznaliśmy zupełnie inną stronę Krupińskiej. Gwiazda nieczęsto się tym chwali, ale ma ogromny talent artystyczny.

Paulina Krupińska pochwaliła się obrazem

33-latka dzieli się w swoich mediach społecznościowych przede wszystkim życiem zawodowym. Jednak od czasu do czasu przemyca w nich urywki prywatnej codzienności. Już jakiś czas temu zdradziła, że jest nie tylko spełnioną żoną i matką oraz świetną prezenterką telewizyjną. Okazało się, że Krupińska ma także artystyczną duszę.

Paulina kocha malować obrazy. Z tego co wiemy, jej malunki nie przedstawiają konkretnych osób, a nawet przedmiotów. Jej ostatnie dzieło możecie zobaczyć TUTAJ. Teraz Krupińska pochwaliła się zupełnie nowym obrazem.

Na płótnie znowu możemy dostrzec pewną abstrakcję. Główny kolor, który dominuje to błękit. Z jasnego delikatnie zamienia się w coraz ciemniejszą barwę. Został on przełamany złotym kolorem, który zdecydowanie najbardziej przyciąga wzrok. Myślicie, że obraz może być pewną metaforą, a może to po prostu zwykłe połączenie ulubionych kolorów Pauliny?

Obraz Pauliny Krupińskiej instagram/pkrupinska

Jak oceniacie jej pracę?